‘¡Esto es la guerra!’ Cómo se amargó la relación entre Lionel Messi y el Barcelona

(CNN) — Durante la noche los fanáticos del Barcelona enojados descendieron al Camp Nou para echar la culpa a los pies del hombre al que consideran responsable del deseo de Lionel Messi de irse.

«¡Bartomeu, renuncia!» cantaron una y otra vez.

El miércoles, el secretario técnico del club, Ramon Planes, trató desesperadamente de calmar la ira de los aficionados.

«Hemos dicho en muchas ocasiones que pensamos en Lionel Messi como un jugador del FC Barcelona», dijo en la rueda de prensa sobre el fichaje de Trincão.

«El Barcelona se ha reconstruido en muchas ocasiones a lo largo de su historia y siempre ha vuelto más fuerte. Nuestra idea es tener [a Trincão] junto al mejor jugador del mundo».

«No hay división en el club sobre Leo, cualquiera que entienda el fútbol quiere que esté aquí para volver a ganar, es un ganador».

Muchos aficionados han estado enfadados con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, durante algún tiempo, descontentos con un enfoque aparentemente disperso en la planificación y el reclutamiento que ha hecho que el equipo retroceda tras el retiro de la generación anterior de estrellas del club, en particular la cosecha local de 2011 de Xavi e Iniesta que lo conquistó todo.

La afición del Barcelona se reúne fuera del Camp Nou para mostrar su descontento con Bartomeu.

Los momentos de magia consistentemente brillantes de Messi para ganar partidos han empapelado las grietas que se han ido ensanchando constantemente en el Camp Nou y algunos fanáticos están preocupados con razón por lo que sucederá con su club si el talismán argentino consigue su deseo y se va.

La humillante derrota por 8-2 ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, la mayor derrota europea en la historia del Barcelona, ​​fue como era de esperar la gota que colmó el vaso, pero el descontento de Messi con el club en el que debutó hace 16 años ha sido evidente durante algún tiempo.

Messi ha soportado durante mucho tiempo una relación tensa con Bartomeu y la jerarquía del Barcelona, ​​pero esto llegó a un punto crítico en febrero cuando el director deportivo y excompañero de equipo Eric Abidal acusó a los jugadores de bajar el rendimiento para despedir al exentrenador Ernesto Valverde.

En respuesta, el argentino respondió publicando una serie de mensajes furiosos en su cuenta de Instagram, lo que obligó a Bartomeu a convocar una reunión de emergencia entre la pareja.

Tras la derrota del Bayern, Abidal abandonó el club, mientras que el técnico Quique Setién fue despedido y sustituido por Ronald Koeman.

¿Final desordenado?

A principios de este año, cuando los jugadores del Barcelona anunciaron que recibirían un recorte salarial del 70% para ayudar al club a superar la pandemia de coronavirus, Messi dio otro golpe no tan sutil al tablero por la forma en que habían manejado públicamente las negociaciones.

Finalmente, las batallas fuera del campo con su propio club, junto con las fallas del equipo en el campo -esta es la primera temporada sin trofeos del Barcelona desde 2007-08-, parecen haberse vuelto demasiado.

Han pasado cinco años desde que Barcelona ganó la Liga de Campeones, un tramo estéril casi impensable para un equipo que cuenta con uno de los mejores jugadores que el juego haya visto.

Las razones por las que Messi se va del Barcelona 4:48

Messi ha estado en Barcelona desde que se mudó de Argentina a la academia La Masía a la edad de 13 años, pero parece que su relación está destinada a un final complicado.

Según múltiples informes, el jugador de 33 años usa una cláusula en su contrato que le permite dejar el club gratis este verano. Según se informa, la cláusula expiró el 10 de junio, pero Messi cree que todavía tiene derecho a activarla ahora debido a que la temporada se extendió debido a la pandemia de coronavirus.

El Barcelona confía en que ese no será el caso y los posibles pretendientes deberán cumplir con la cláusula de liberación de 700 millones de euros (824,8 millones de dólares) de Messi para asegurar sus servicios, una cantidad que ningún club del mundo podría pagar debido a las regulaciones del Juego Limpio Financiero.

Sin embargo, si Messi logra su deseo y se marcha, tal vez solo haya dos clubes en Europa que puedan pagar de manera realista su salario anual de US$ 100 millones: Manchester City y Paris-Saint Germain.

Lionel Messi: 15 momentos icónicos con el FC Barcelona 1:58

«No estamos pensando en ninguna cláusula contractual», dijo Planes. “El matrimonio entre Messi y el FC Barcelona ha dado mucha felicidad a ambas partes … trabajamos internamente para convencer a Messi de que encuentre la mejor solución para el FC Barcelona y para él.

«Messi no nos ha dicho que no se presentará a los entrenamientos, pero quedará cualquier comunicación entre las partes y no retransmitiremos lo que se hable por respeto».

El ‘gran ídolo’ de Barcelona

Como era de esperar, los medios españoles han tenido un día de campo desde que posiblemente la noticia de transferencia más importante en la historia de La Liga se dio a conocer el martes.

«Messi – Barcelona: ¡Esto es la guerra!» era un titular del diario deportivo Marca.

«Leo Messi quiere irse del Barcelona después de 16 temporadas en el primer equipo con el que lo ha ganado todo», rezaba el artículo. «Es difícil escribir esta oración sin exclamaciones».

El periódico rival Diario AS puso al descubierto el enorme abismo que dejaría la salida de Messi en el club. «34 títulos, 634 goles, 513 victorias, 80 récords mundiales Guinness», escribió.

«El 16 de octubre de 2004 debutó en el Barcelona un joven delantero argentino de 17 años, que 16 años después se ha convertido en el mayor ídolo de la historia del club».

Solo hay una historia que domina la portada y la contraportada de los diarios esta mañana.

El trato del club hacia su compañero de equipo y mejor amigo Luis Suárez -Bartomeu y Koeman le dijeron al uruguayo en términos inequívocos que sus servicios ya no son necesarios- es, según los informes, otra área de descontento.

El diario ‘Sport’ cataloga esta como una de «las cinco claves de la ruptura de Messi con el Barça».

Suárez es su principal apoyo en el vestuario y uno de sus mejores amigos y Leo cree que se merecía mucho más respeto por su carrera”.

Lo que significa que la disputa entre Barcelona y Messi parece encaminarse a un final agridulce para posiblemente la mejor asociación de la historia.