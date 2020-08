¿Cuál es el papel exacto de Kim Yo Jong en la política de Corea del Norte? Altos funcionarios surcoreanos parecen divididos

Noticias CNN

(CNN) — Las afirmaciones de que la hermana menor de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, es ahora la segunda figura más poderosa en Corea del Norte y una posible sucesora de su hermano son «exageradas», dijo un ministro del gobierno de Corea del Sur, lo que contradice las evaluaciones de otros altos funcionarios en Seúl.

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Lee In-young, afirmó ante un comité de legisladores surcoreanos el martes que creía que no había pruebas suficientes para sacar tales conclusiones sobre el papel exacto de Kim Yo Jong en el opaco sistema político de Corea del Norte.

En declaraciones a un comité diferente el martes, el ministro de Defensa, Jeong Kyeong-doo, dijo que creía que Kim dirigía el Departamento de Organización y Orientación (OGD) del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (WPK), el organismo del partido que se ocupa del adoctrinamiento ideológico, organización y nombramientos políticos. Dirigir el OGD es uno de los puestos políticos más importantes de Corea del Norte. Si Kim estuviera a cargo de ello, probablemente sería una señal de su creciente estatus y poder.

Los comentarios de Jeong parecieron dar más credibilidad a la evaluación de la semana pasada del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur (NIS) de que Kim Jong Un había decidido delegar más de sus poderes a los altos funcionarios que lo rodeaban, incluido Kim Yo Jong, para aliviar su carga de trabajo.

Kim ha sido durante años una ayudante de confianza y confidente de su hermano. Anteriormente se desempeñó como una de las principales propagandistas de Corea del Norte y ahora es miembro suplente del Politburó, el órgano principal del partido gobernante de Corea del Norte.

Hablar del creciente papel de Kim Yo Jong en la política de Corea del Norte ha alimentado previamente las especulaciones sobre la salud de su hermano. Históricamente, Kim Jong Un ha mantenido un horario agotador lleno de apariciones públicas, pero desapareció un puñado de veces del ojo público a principios de este año, a veces durante semanas. Según los informes, también tiene un estilo de vida muy poco saludable.

Una división nada sorprendente

Si bien es inusual que las opiniones de inteligencia divergentes de funcionarios gubernamentales activos como Jeong y Lee se hagan públicas, la división en sí no es sorprendente. Los funcionarios gubernamentales de Corea del Sur y Estados Unidos a menudo se ven obligados a sacar conclusiones sobre Corea del Norte basándose en muy poca información, dado el notorio hermetismo de Pyongyang.

Corea del Norte no hace que la información sobre su gobierno y estructura de liderazgo esté fácilmente disponible para el mundo exterior, ni mantiene a sus ciudadanos regularmente informados sobre las decisiones clave de personal. No hay prensa libre dentro de Corea del Norte para monitorear e informar de forma independiente sobre los cambios de liderazgo en el gobierno o en el gobernante Partido de los Trabajadores de Corea. La máquina de propaganda del país controla estrictamente qué información se publica dentro de Corea del Norte mientras censura la mayor parte del contenido del mundo exterior.

Jeong y Lee trabajan en diferentes áreas de la política de Corea del Norte. Jeong está encargado de proteger a Corea del Sur de su contraparte del Norte, mientras que Lee es responsable de negociar con Pyongyang y la posible reunificación de las dos Coreas.

Aunque Jeong y Lee parecen estar en desacuerdo sobre el papel exacto de Kim Yo Jong, los dos ministros, y el NIS, están de acuerdo en que Kim Jong Un sigue siendo la máxima autoridad de Corea del Norte y mantiene un firme control del poder.

Los rumores sobre la posición de Kim Yo Jong en Corea del Norte se producen cuando el país enfrenta varios desafíos urgentes que han impactado seriamente la promesa del régimen de Kim Jong Un de mejorar la economía y los estándares de vida de los norcoreanos promedio.

Las fronteras se han cerrado durante meses para mantener a raya la pandemia de covid-19. Las conversaciones nucleares con Estados Unidos han resultado infructuosas. Las mortíferas lluvias torrenciales han causado estragos en el país en las últimas semanas y se avecina un tifón.

Las imágenes publicadas por los medios estatales de Corea del Norte el miércoles muestran a Kim Jong Un en una reunión del politburó.

Kim Jong Un presidió una reunión de emergencia el martes para discutir la pandemia y los preparativos para el tifón Bavi, que se prevé que toque tierra el miércoles o jueves como el equivalente a un huracán de categoría 1 en la costa oeste de la península de Corea o en China. La infraestructura abandonada de Corea del Norte y la mala red de carreteras hacen que el país sea extremadamente vulnerable a las inclemencias del tiempo.

Kim Yo Jong no aparece en ninguna de las fotografías publicadas por los medios estatales de Corea del Norte de la reunión del martes.

Kim Yo Jong no apareció en ninguna de las fotografías de la reunión del martes publicadas por los medios estatales de Corea del Norte. Si bien eso no significa necesariamente que no estuvo presente en la reunión, podría haber estado fuera de cámara, no se ha informado que Kim esté presente en múltiples reuniones importantes del partido este verano. Los expertos dicen que su ausencia es inusual, pero podría explicarse por razones mundanas como una enfermedad o tener otros asuntos que atender.

Ni el gobierno de Corea del Norte ni los medios estatales del país han explicado sus ausencias.