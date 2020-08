Conoce el pronóstico del impacto del huracán Laura ciudad por ciudad

Noticias CNN

(CNN) — Aquí te presentamos un pronóstico ciudad por ciudad con lo que se puede esperar del huracán Laura, que ya es de categoría 4, en términos de horarios e impactos en Louisiana y Texas.

Estas estimaciones son hechas por CNN Weather usando la información del pronóstico disponible al miércoles por la mañana. Están sujetas a cambios significativos basados en los modificaciones en la trayectoria o el pronóstico de intensidad del huracán Laura.

Beaumont/Port Arthur, Texas

Vientos de tormenta tropical (63 km/h+) = 8 pm del miércoles a 10 am del jueves.

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h+) = 11 pm a 4 am del jueves.

Ráfagas de viento máximo: 177-193 km/h.

Luvia total prevista: 18 – 25 cm.

Pico de la tormenta: 3 – 4,5 m.

Marea alta: 4-5 am del jueves.

Lake Charles, Louisiana

Vientos de tormenta tropical (63 km/h+) = 8 pm del miércoles a 11 am del jueves.

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h+) = 11 am a 6 am del jueves (picos entre la 1 y las 4 am).

Ráfagas de viento máximo: 177-193 + km/h.

Luvia total prevista: 20 – 30 cm.

Pico de la tormenta: 3 – 4,5 m.

Marea alta: 6 – 7 am del jueves.

Galveston, Texas

Vientos de tormenta tropical (63 km/h+) = 8 pm del miércoles a 5 am del jueves.

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h+) = no se esperan, pero se pronostican picos de viento entre las 11 pm y las 2 am del jueves.

Ráfagas de viento máximo: 80 – 96 km/h.

Luvia total prevista: 5 – 13 cm.

Pico de la tormenta: 1 – 1,5 m.

Marea alta: 2 – 3 am del jueves.

Houston, Texas

Vientos de tormenta tropical (63 km/h+) = 8 pm del miércoles a 4 am del jueves.

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h+) = no se esperan.

Ráfagas de viento máximo: 56 – 72 km/h.

Luvia total prevista: 5 – 10 cm.

Pico de la tormenta: 1 – 1,5 m (a lo largo de la bahía costera de Harris/Galveston).

Marea alta: 7 am del jueves.