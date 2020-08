Más de 70 millones de personas bajo amenaza por tiempo severo en EE.UU.

Noticias CNN

(CNN) –– Más de 70 millones de personas están bajo amenaza por tiempo severo este martes en el noreste y el Atlántico medio de Estados Unidos.

Nueva York, Boston, Providence y Hartford están bajo riesgo de fuertes tormentas esta tarde y noche, a medida que un frente frío atraviesa la región. Existen incluso mayores posibilidades de tormentas severas en Filadelfia, Baltimore y Washington.

«La principal amenaza actual por tormentas eléctricas severas parece ser para los vientos de tormenta dañinos sobre partes del Atlántico Medio», señaló el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés).

Además de los vientos dañinos, también habrá amenaza de granizo.

Amenaza severa durante este martes.

Una amenaza de varios días

Algunos lugares, como Pittsburgh y Cleveland, enfrentan una amenaza de tormentas severas este martes y miércoles.

«Un frente estancado se extenderá desde la parte superior del sureste de los Grandes Lagos hasta la región del Atlántico Medio temprano este miércoles», detalló el SPC.

Todavía existe algo de incertidumbre sobre el nivel de intensidad de algunas de estas tormentas.

Las principales amenazas seguirán incluyendo vientos dañinos y granizo, pero también existe la posibilidad de tornados aislados.

Amenaza severa durante este miércoles.

Para Boston, Nueva York y Providence, en Rhode Island, solo habrá un pequeño espacio tranquilo este miércoles antes de que regrese la amenaza grave el jueves. Por el momento, hay una amenaza de nivel 2 ––de 5 niveles–– este jueves desde Nebraska hasta Massachusetts, pero es posible que las áreas del noreste deban actualizarse a probabilidades más altas a medida que se acerca el evento.

After a brief break tomorrow, Thursday severe setup also looks potent. With more shear around there’s supercell (rotating storm) potential pic.twitter.com/68Ii8Gz1AP

— Eric Fisher (@ericfisher) August 25, 2020

Más tormentas severas por el huracán Laura

Por otra parte, también existe la posibilidad de fuertes tormentas este miércoles por el huracán Laura.

Esto afectará principalmente a los estados de Texas, Louisiana y Mississippi en la costa del Golfo. Las principales amenazas para la serán vientos dañinos, tornados y trombas marinas.

«Los huracanes y las tormentas tropicales que toquen tierra en el Golfo de México tienen más probabilidades de producir tornados en comparación a las tormentas en el Atlántico», explicó Brandon Miller, meteorólogo de CNN. «Esto se debe a que el cuadrante ‘frontal derecho’ es donde se forma la mayor parte de los tornados; esto tiene que ver con las direcciones del viento en esa parte de la tormenta. Con las llegadas a tierra en el Golfo, este cuadrante frontal derecho está directamente sobre tierra, mientras que las llegas a tierra del Atlántico suelen tener el frente derecho sobre el océano hasta que la tormenta llega tierra adentro», añadió.

Sin embargo, no todas las costas del Golfo de México son iguales en términos de esta amenaza.

«Ten en cuenta que esto es menos cierto para las llegadas a tierra en Texas en el Golfo, ya que la línea costera se inclina más de sur a norte como la costa este del Atlántico, en lugar de este a oeste como en la costa norte del Golfo de México del Panhandle de LA/MS/ AL/FL», aclaró Miller.

En otras palabras, un sistema tropical que toque tierra en Louisiana probablemente produciría algunos tornados más que uno que toque tierra en, por ejemplo, Galveston, Texas.

