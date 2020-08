Sofía Vergara rechaza la afirmación de que Ellen DeGeneres estaba siendo racista

Noticias CNN

(CNN) — Ellen DeGeneres ha tenido mala prensa últimamente, pero Sofía Vergara dice que ella no es parte de eso.

Ha habido denuncias de un ambiente de trabajo tóxico en «The Ellen DeGeneres Show».

Y recientemente, un video de Vergara cuando apareció en el programa en 2015 ha estado circulando en las redes sociales.

En él, DeGeneres parece burlarse del acento de Vergara.

La jueza de «America’s Got Talent», es colombiana, por lo que la burla generó críticas de que DeGeneres estaba siendo racista.

Pero Vergara tuiteó que ese no era el caso en absoluto.

Two comedians having fun with each other to entertain. I was never a victim guys, I was always in on the joke. https://t.co/mjUjPNRHlb

— Sofia Vergara (@SofiaVergara) August 21, 2020

«Dos comediantes se divierten entre ellas para entretener», escribió la estrella de «Modern Family» en el tuit. «Nunca fui una víctima, chicos, siempre estuve en la broma».

La cantante y juez de «American Idol» Katy Perry se encuentra entre las celebridades que han ofrecido apoyo a DeGeneres durante la tormenta que rodeó el programa de entrevistas.

Un portavoz de Warner Bros. confirmó recientemente que tres de los principales productores del programa, Ed Glavin, Kevin Leman y Jonathan Norman habían sido «separados» del programa de entrevistas diurno.

El distribuidor del programa, Warner Bros. Television, es propiedad de la empresa matriz de CNN.