La hermana de Trump critica al presidente en conversaciones grabadas en secreto por su sobrina Mary Trump

Noticias CNN

(CNN) — Maryanne Trump Barry criticó amargamente a su hermano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo: «Donald está a favor de Donald», y pareció confirmar las acusaciones anteriores de su sobrina Mary Trump de que tenía un amigo que tomaba sus exámenes SAT para ingresar a la universidad, según extractos de audio obtenidos por CNN.

El diario The Washington Post obtuvo por primera vez las transcripciones y el audio inéditos de Mary Trump, autora de un reciente libro explosivo sobre el presidente y uno de sus críticos más abiertos. Mary Trump, quien ha dicho que Donald Trump no es apto para ser presidente y ha expresado su apoyo a su rival Joe Biden, reveló al diario que había grabado en secreto 15 horas de conversaciones cara a cara con Barry en 2018 y 2019.

En una de las conversaciones reveladas por el diario, la hermana de Trump lo calificó de «cruel».

Entre algunos de los comentarios más críticos hechos por Barry estaba el cómo su hermano menor de 74 años operaba como presidente. «Su maldito tuitear y mentir, oh Dios mío», dijo, según la grabación. «Estoy hablando con demasiada libertad, pero ya sabes. El cambio de historias. La falta de preparación. Las mentiras. Mierda».

Barry, una jueza federal retirada, dijo el diario, nunca ha hablado públicamente sobre desacuerdos con el presidente Donald Trump, pero el audio parece contar una historia diferente de discordia y una ruptura que comenzó cuando le pidió a su hermano un favor en el 1980, que, según ella, Trump ha utilizado con frecuencia para tratar de atribuirse el mérito de su éxito.

Barry también le dijo en un momento a su sobrina: «Es la falsedad de todo. Es la falsedad y esta crueldad. Donald es cruel», según las transcripciones de audio y las grabaciones.

Quizás la parte más reveladora del audio recién publicado es una conversación que supuestamente Barry tuvo con su sobrina el 1 de noviembre de 2018, que parece ser el ímpetu para la acusación de que Trump pagó a alguien para que tomara sus exámenes SAT, que fue una de las acusaciones más publicitadas en el libro de Mary Trump «Too Much and Never Enough: How My Family Created The World’s Most Dangerous Man», según The Washington Post.

De acuerdo con el diario, la conversación fue así, Barry le dijo a Mary: «Fue a Fordham durante un año [en realidad dos años] y luego ingresó en la Universidad de Pennsylvania porque alguien hizo sus exámenes». «¡No es cierto!», respondió Mary. «¿Hizo que alguien tomara sus exámenes de ingreso?».

Barry luego respondió, «Los SAT o lo que sea … Eso es lo que creo», antes de decir, «Incluso recuerdo el nombre. Esa persona era Joe Shapiro», dijo Barry.

El diario señaló que Mary Trump ha dicho que no fue Joe Shapiro el que fue a Penn con Donald y esa persona no ha aparecido.

Chris Bastardi, portavoz de Mary Trump, le dijo al diario que comenzó a grabar conversaciones con su tía en 2018 después de que sus familiares, afirmó, hubieran mentido sobre el valor de la propiedad familiar dos décadas atrás durante una batalla legal por su herencia, en la que afirma que recibió mucho menos de lo que ella esperaba.

Bastardi dijo en un comunicado el sábado por la noche a CNN que «Mary se dio cuenta de que los miembros de su familia habían mentido en declaraciones anteriores. Anticipándose a los litigios, consideró prudente grabar las conversaciones para protegerse. Nunca esperó obtener mucho de lo que escuchó, incluida la declaración de la hermana del presidente, la jueza federal Maryanne Trump Barry, sobre que Donald Trump le había pagado a alguien para que hiciera su examen SAT».

Bastardi refirió preguntas sobre Joe Shapiro, quien supuestamente tomó el examen para el presidente, a Maryanne Trump Barry y al presidente Donald Trump.

El sábado por la noche, la Casa Blanca brindó un comunicado del presidente Donald Trump: «Todos los días es algo más, a quién le importa. Extraño a mi hermano y seguiré trabajando duro por el pueblo estadounidense. No todo el mundo está de acuerdo, pero los resultados son obvios. Nuestro país pronto será más fuerte que nunca», dijo el presidente en referencia a su hermano Robert Trump, quien murió a principios de este mes.

CNN se comunicó con Maryanne Trump Barry para obtener comentarios.

En julio, antes de la publicación del libro de Mary Trump, la Casa Blanca dijo en un comunicado que la acusación sobre el examen era «absurda» y «completamente falsa».

La publicación del audio se produjo inmediatamente después de la Convención Nacional Demócrata, durante la cual demócratas y varios republicanos prominentes se centraron en enmarcar las elecciones de 2020 en cuanto a carácter y moralidad, y no en cuanto a políticas ideológicas. Presentaron a Trump como un ególatra amoral que no es apto para servir como presidente, mientras promovían a su candidato, Joe Biden, como la imagen de la decencia y la empatía.

Los comentarios de Barry en las grabaciones ofrecen una imagen similar, entregando una descripción del presidente que se asemeja a la delineada por los opositores políticos del presidente en la Convención Demócrata: la de un mentiroso «cruel» que «no tiene principios» y solo se preocupa por sí mismo.

Más allá de los testimonios políticos, la propia familia de Biden apareció en gran medida en los mensajes de la convención: su hermana, hijos y nietos ofrecían el retrato de un hombre con empatía y orientado a la familia que esperan que reemplace a Trump.

Trump tendrá la oportunidad de refutar esas críticas y presentarse a sí mismo como igualmente amado por su familia, pues está programado que sus cuatro hijos adultos hablen en la Convención Nacional Republicana esta semana. Pero esa tarea ahora se complica por los comentarios de una hermana mayor que conoce a Trump de toda la vida.

La opinión de Barry sobre su hermano también se alinea estrechamente con la de otros que han conocido bien a Trump. Una letanía de exasesores también ha descrito a Trump en términos similares, incluido el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci, su exabogado personal Michael Cohen, el exjefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional Miles Taylor y otros.