Presidente de los Raptors: Agente me empujó por ser negro

(CNN)– El presidente de los Raptors de Toronto, Masai Ujiri, dijo que la razón por la que fue empujado por un agente de la ley el año pasado cuando intentaba unirse a sus campeones de la NBA para celebrarlo es porque es negro.

«Hay algunas personas, incluidas aquellas que se supone que deben protegernos, que siempre y solo me verán como algo que no es digno de un compromiso respetuoso. Y, solo hay una razón indiscutible por la que ese es el caso: porque soy negro».

En las imágenes de la cámara corporal obtenidas esta semana por CNN, se ve a Ujiri intentando obtener acceso a la cancha para celebrar con su equipo luego de la victoria decisiva del sexto juego de los Raptors en las Finales de la NBA contra los Warriors de Golden State en 2019.

Mientras Ujiri mete la mano en su saco para mostrar todas sus credenciales de acceso, el ayudante del sheriff, Alan Strickland, lo empuja dos veces, lo agarra por el traje y le dice que «retroceda». Ujiri luego empuja al agente hacia atrás.

Otro video muestra a los dos hombres siendo separados, antes de que se le permitiera a Ujiri acceder a la cancha.

«El video demuestra con tristeza cuán horriblemente fui tratado por un agente de la ley el año pasado en medio de mi equipo, los Raptors de Toronto, ganando su primer título», dijo Ujiri en un comunicado emitido el jueves.

Además añadió: «Fue un momento emocionante de logro para nuestra organización, para nuestros jugadores, para nuestra ciudad, para nuestro país y para mí personalmente, dada mi larga trayectoria profesional en la NBA».

La firma legal que representa al oficial Strickland no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Strickland había presentado una demanda en febrero contra Ujiri, alegando que había «sufrido y seguirá sufriendo daños físicos, mentales, emocionales y económicos» como resultado del incidente.

La demanda alega que el oficial sufrió lesiones en la cabeza, mandíbula, mentón y dientes por el altercado. Alega que Ujiri lo golpeó en la cara y el pecho con ambos puños.

Sin embargo, las imágenes de la cámara corporal también plantean preguntas sobre la afirmación de Strickland de que Ujiri fue el agresor en el intercambio.

Las imágenes se incluyen como parte de una contrademanda presentada el martes por Ujiri en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Oakland, California.

Ujiri alega en la demanda que Strickland está perpetrando un fraude, alegando que las imágenes de la cámara corporal recién publicadas muestran que Strickland usó fuerza excesiva.

En su declaración, Ujiri dice que la única razón por la que ahora está recibiendo justicia por el incidente es por su condición de presidente de un equipo de la NBA.

«Lo que más me entristece de esta terrible experiencia es que la única razón por la que recibo la justicia que merezco en este momento es por mi éxito. Como soy el presidente de un equipo de la NBA, tuve acceso a recursos que me aseguraron que pudiera exigir y luchar por mi justicia.

Muchos de mis hermanos y hermanas no han tenido, no tienen y no tendrán el mismo acceso a los recursos que aseguraban mi justicia. Y esa es la razón de ‘Black Lives Matter’.

Y por eso es importante que todos sigamos exigiendo justicia. Justicia para George. Justicia para Breonna. Justicia para Elijah. Justicia para demasiadas vidas negras que importaban. Y justicia para los negros de todo el mundo, que necesitan nuestra voz y nuestra compasión por salvar sus vidas».

La oficina del sheriff del condado de Alameda no respondió de inmediato a la solicitud de CNN de comentar sobre lo dicho por Ujiri el jueves.

«Respaldamos al 100% la declaración original que se publicó de que el Sr. Ujiri es el agresor en este incidente … no se apresure a juzgar con base en lo que dicen los abogados», dijo la oficina del sheriff del condado de Alameda a CP24 luego de la divulgación de las imágenes de la cámara corporal a principios de esta semana.

A principios de esta semana, la oficina del sheriff le dijo a CNN que el asunto era un caso civil y que cualquier pregunta debe remitirse al equipo legal de Strickland.

El año pasado, la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Alameda dijo que Ujiri no enfrentaría cargos criminales.

Jonathan Hawkins contribuyó a este informe.