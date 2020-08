OPINIÓN | Los problemas para Steve Bannon apenas comienzan

Noticias CNN

Nota del editor: Elie Honig es analista legal de CNN y exfiscal federal y estatal. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en cnne.com/opinion

(CNN) — La acusación federal del jueves de Steve Bannon, exasesor de campaña del presidente Donald Trump, es una muy mala noticia para Bannon, y potencialmente para muchos otros.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha acusado a Bannon ya otras tres personas de un plan de fraude masivo. Los acusados llevaron a cabo una campaña de financiación colectiva llamada We the People Build the Wall (Nosotros, la gente, construimos el muro). Su premisa inicial era que todas las donaciones serían entregadas al Gobierno Federal para pagar la construcción del muro fronterizo, prometido por Trump desde hace mucho tiempo, entre Estados Unidos y México.

En cambio, alega la acusación, Bannon y sus coconspiradores se embolsaron millones de dólares en donaciones y usaron ese dinero para pagar sus propios lujosos estilos de vida y gastos, incluidos «viajes, hoteles, bienes de consumo y deudas de tarjetas de crédito personales». Bannon ha sido arrestado y su abogado se negó a comentar.

La acusación en sí misma ofrece pistas que indican que la evidencia del SDNY es sólida. El caso parece basarse en gran medida en documentos; el SDNY, al parecer, tiene los recibos. La acusación menciona que la evidencia incluye «facturas falsas y falsos acuerdos de ‘proveedores’», además de documentos que muestran cómo los acusados crearon y utilizaron corporaciones vacías ficticias para tratar de ocultar el flujo de dinero de We the People Build the Wall en sus propios bolsillos.

Desde la perspectiva de Bannon, una cosa es defender un caso que gira en torno a cuestiones sutiles de intención subjetiva, o que se basa en el testimonio de otros coconspiradores. Pero es mucho más difícil defender un caso basado en documentos financieros en blanco y negro. Un buen abogado defensor puede interrogar a un testigo y tratar de desarmar su historia, pero es mucho más difícil discutir con facturas falsas y recibos falsificados.

Los pronósticos para Bannon son sombríos. Puede ir a juicio, por supuesto, pero la gran mayoría de los juicios federales resultan en una condena. Puede declararse culpable y esperar una sentencia un poco más baja que si fuera condenado por un jurado. En gran parte debido a la cantidad del presunto fraude -aquí, dicen los fiscales, más de US$ 25 millones- Bannon, si es declarado culpable, enfrentaría una sentencia de al menos aproximadamente siete a nueve años bajo las pautas federales de sentencia (que son importantes, pero no obligatorias para un juez), o un poco menos si acepta la responsabilidad y se declara culpable.

O Bannon puede tratar de cooperar con el SDNY, lo que podría ofrecerle la mejor oportunidad para una reducción significativa de la sentencia. En mi experiencia, el SDNY maneja la cooperación de manera diferente a muchas otras fiscalías. Algunos fiscales permiten que un acusado coopere solo contra ciertos acusados (por lo general, sus coconspiradores acusados) o solo en ciertos asuntos (generalmente el cargo indicado en la acusación original). Pero en el SDNY, la cooperación es todo o nada. Un colaborador del SDNY debe admitir todos los delitos que ha cometido. Y el cooperador debe renunciar a todo lo que sabe sobre lo que otros han hecho, incluso si la conducta, o las otras personas, van más allá de los cargos originales en la acusación.

Si Bannon sigue la ruta de la cooperación y se sincera por completo, se mantendrá en pie para minimizar su propio tiempo potencial en prisión. Pero, para salvarse a sí mismo, es muy probable que Bannon necesite darle al SDNY la munición que necesita para acabar con otros también.