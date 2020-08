Trump pide no comprar llantas de Goodyear mientras hace campaña contra la «cultura de la cancelación»

Noticias CNN

(CNN) –– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus seguidores no comprar llantas de Goodyear y amenazó con retirarlas de su limosina presidencial, a pesar de que anteriormente ha criticado la llamada «cancel culture» o «cultura de cancelación» o de señalamiento, un comportamiento que ocurre principalmente en redes sociales y busca «cancelar» o rechazar a un personaje o empresa como repudio a algún comentario o acción.

El pedido del presidente surgió después de que un empleado de Goodyear publicara la foto viral de una política de la compañía que prohíbe el eslogan de la campaña electoral de Trump «Make America Great Again» y otros atuendos políticos en el lugar de trabajo.

«No compren LLANTAS GOODYEAR–– Ellos anunciaron una prohibición sobre las gorras MAGA [siglas de «Make America Great Again»]», escribió el presidente en su cuenta de Twitter durante la mañana de este miércoles. Y añadió: «¡Consigan mejores neumáticos por mucho menos! (Esto es lo que hacen los demócratas de izquierda radicales. Podemos pagarles con la misma moneda y tenemos que empezar a hacerlo ahora)”.

El tuit de Trump surgió como respuesta a un empleado de una planta de Goodyear en Topeka, Kansas, quien publicó una imagen ––obtenida por WIBW, afiliada de CNN –– en la que se observa una diapositiva que señala que las prendas de «Black Lives Matter» y orgullo LGBTI son «aceptables», mientras que las de «Blue Lives Matter», «All Lives Matter», «Make America Great Again» y otro material político son «inaceptables».

Después del mensaje del mandatario, Goodyear emitió un comunicado en el que afirmó que «el elemento visual en cuestión no fue creado ni distribuido por la empresa Goodyear». Sin embargo, añadió que pide a sus asociados «abstenerse de expresiones en el lugar de trabajo que apoyen campañas políticas de cualquier candidato o partido político, también como de formas similares de activismo que están fuera del espectro de los asuntos de justicia y equidad racial».

La compañía también declaró que «siempre ha apoyado de todo corazón tanto la igualdad como la aplicación de la ley y continuará haciéndolo».

Casualmente, la limusina del presidente, conocida como la «Bestia», tiene neumáticos Goodyear personalizados. La empresa señaló en un comunicado de 2009 que es «el neumático exclusivo para la limusina presidencial y el neumático estándar del Servicio Secreto de Estados Unidos».

Ante el comentario de un periodista, durante la rueda de prensa de este miércoles, acerca de que la Bestia utiliza llantas Goodyear, Trump respondió que le gustaría cambiarlas si existe alguna alternativa.

«Las cambiaría, basándome en lo que escuché. Veremos qué sucede. Habrá muchas personas que ya no querrán comprar ese producto, y lo comprarán de un competidor, hecho en Estados Unidos», dijo.

Durante la sesión informativa, Trump reiteró su posición y dijo a los medios que «no está contento con Goodyear».

Trump centró su argumento no en la prohibición de su eslogan de campaña, sino en la política de la empresa que permite vestimenta con referencias a Black Lives Matter, comparando el movimiento con un grupo «marxista».

«Están usando su poder sobre estas personas», sostuvo el mandatario, y agregó que la compañía estaba «haciendo política».

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó este miércoles que la declaración de Goodyear «no clarificó su política».

«Lo que sucedió es que se publicó una imagen que mostraba que cierto discurso era aceptable: la insignia de Black Lives Matter, por ejemplo. Pero lo que no estaba permitido era Blue Lives Matter», dijo. «Lo que no se permitió fueron los sombreros de MAGA. Contra lo que claramente se apunto fue a cierta ideología. Ellos no han negado que esa imagen fue presentada en una de sus instalaciones», insistió.

McEnany afirmó después que Blue Lives Matter es un problema de equidad tan importante como Black Lives Matter.

El tuit de Trump también puede estar apelando a los votantes en un estado clave en disputa: la compañía de neumáticos tiene su sede en Akron, Ohio.

Trump, quien criticó la corrección política durante su campaña de 2016, ahora se presenta como un guerrero contra lo que dice es una «cultura de cancelación» de izquierda, que busca castigar o rechazar a las personas por palabras o actos supuestamente objetables.

«Una de sus armas políticas es ‘la cultura’: expulsar a la gente de sus trabajos, avergonzar a los disidentes y exigir la sumisión total de cualquiera que no esté de acuerdo. Esta es la definición misma de totalitarismo, y es completamente ajena a nuestra cultura y nuestros valores, y no tiene absolutamente ningún lugar en Estados Unidos de América», sostuvo Trump en un discurso el 3 de julio en Mount Rushmore.

El tuit de Trump sobre Goodyear está lejos de ser la primera vez que pide boicots, cancelaciones y despidos de personas y de una amplia variedad de productos y entidades.

El equipo de verificación de datos de CNN compiló una lista no exhaustiva de más de 30 ejemplos desde 2012, que incluyen presentadores y cadenas de televisión, otras publicaciones de medios, los grandes almacenes Macy’s y México.

Maegan Vazquez, Allie Malloy y Daniel Dale, todos de CNN, contribuyeron a este informe.