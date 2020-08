Imágenes satelitales muestran cómo el humo de los incendios de California se extiende por cientos de kilómetros

Noticias CNN

(CNN) — Nuevas imágenes satelitales muestran humo a la deriva a aproximadamente 965 kilómetros de los incendios forestales que abrasan California.

Actualmente hay 26 incidentes de incendios importantes en el estado, según Cal Fire. Los más grandes en este momento son los incendios de LNU y SCU Lightning Complex.

Esos dos incendios, que arden al norte y al sur del área de la bahía, están afectando aproximadamente 91.499 hectáreas.

El humo de los incendios se puede ver en las imágenes de satélite de la NASA tomadas el miércoles. Parece que gran parte del humo está siendo succionado hacia el Océano Pacífico.

El rastro de humo se extiende hacia el suroeste frente a la costa de California. Las imágenes de satélite tomadas por la NOAA también muestran el humo que se extrae de California hacia el Pacífico.

Se informó a los residentes de partes de los condados de Lake y Napa que había una «amenaza inmediata para la vida y la propiedad». Se les instó a evacuar lo antes posible, según Cal Fire. También se pidió a algunos residentes del condado de Sonoma que evacuaran.

Hoy en día, California, además de Montana, Idaho, Utah y Colorado, donde están ardiendo otros grandes incendios, están en alerta roja.

El humo de los incendios está provocando alertas de calidad del aire en el Valle de San Joaquín en California.

