Biden acepta la candidatura demócrata a la presidencia: «Superaremos esta temporada de oscuridad en Estados Unidos»

(CNN) — Joe Biden aceptó oficialmente la candidatura presidencial del Partido Demócrata.

En su discurso en Delaware, Biden dijo que «unidos podemos y superaremos esta temporada de oscuridad en Estados Unidos».

«El presidente actual ha cubierto a Estados Unidos de oscuridad por mucho tiempo», aseguró el ahora candidato durante sus palabras de apertura que apuntaron a Donald Trump.

«Demasiada rabia, demasiado miedo, demasiada división. Aquí y ahora, les doy mi palabra: si me confían la presidencia, recurriré a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es hora de que nosotros, la gente, nos unamos», añadió.

Después señaló que si Trump es reelegido «será lo que ha sido durante los últimos cuatro años», y preguntó a los estadounidenses si eso es lo que quieren para sus hijos.

Según Biden, Trump «no asume ninguna responsabilidad» y «aviva las llamas del odio y la división».

El candidato agregó que durante un segundo mandato de Trump él «se despertará todos los días creyendo que el trabajo es sobre él, nunca de ustedes».

«¿Es ese el Estados Unidos que quieres para ti, para tu familia, tus hijos?», insistió Biden. «Yo lo veo de otra manera: uno que sea generoso y fuerte, desinteresado y humilde. Es un Estados Unidos que podemos reconstruir juntos».

Posteriormente, Biden se tomó un momento en su discurso de aceptación para agradecer al expresidente Barack Obama: «Fuiste un gran presidente», aseguró.

Biden, quien estuvo dos mandatos con Obama, dijo que los niños pueden admirarlo y agregó que no es algo que puedan hacer con Trump.

«Un presidente que nuestros hijos pudieron admirar y lo hicieron. Nadie va a decir eso sobre el actual ocupante de la Casa Blanca», sostuvo.

«Una tormenta perfecta» de crisis

El exvicepresidente dijo que Estados Unidos se encuentra en medio de «una tormenta perfecta» de cuatro crisis apremiantes, pero señaló que el país tiene la capacidad para superar esos problemas.

«Ahora la historia nos ha llevado a uno de los momentos más difíciles que Estados Unidos haya enfrentado», dijo Biden en su discurso de aceptación. «Cuatro crisis históricas, todas al mismo tiempo. Una tormenta perfecta».

Esos cuatro problemas, indicó Biden, son la pandemia de coronavirus, la creciente crisis económica, el llamado a la justicia racial y las amenazas del cambio climático. «La pregunta para nosotros es simple», dijo Biden. «¿Estamos listos? Creo que lo estamos».

Biden añadió que ninguna generación conoce los problemas que se verá obligada a enfrentar, pero buscó adoptar una perspectiva positiva sobre los problemas que enfrenta el país.

Combatir el coronavirus

Joe Biden presentó su plan para combatir el coronavirus este jueves, y les dijo a los electores que Trump ha «fallado en su deber más básico» de proteger a los estadounidenses ante el virus.

Desde que surgieron los primeros casos de covid-19 en Estados Unidos a principios de este año, la contienda electoral de 2020 ha estado dominada por la pandemia, lo que obligó tanto a Biden como a Trump a orientar sus campañas hacia el tema.

Biden dedicó una parte importante de su discurso de aceptación a la manera en que, de ser presidente, combatiría el virus.

El exvicepreisdente, en una cruda reprimenda a Trump, dijo que implementaría pruebas rápidas de detección, fabricaría equipos de protección personal en Estados Unidos «para que nunca más estemos a merced de China u otros países», se aseguraría de que las escuelas tengan los recursos que necesitan para reabrir y dejaría «la política de lado, quitaría el bozal a nuestros expertos».

El candidato también se comprometió a imponer un «mandato nacional para usar mascarillas».

«En resumen, haremos lo que debimos haber hecho desde el principio», sostuvo. «Nuestro presidente actual ha fallado en su deber más básico… Eso es imperdonable».

Tras analizar las impactantes cifras de coronavirus hasta la fecha, Biden agregó que no hay necesidad de adivinar lo que vendría si Trump es reelegido en noviembre.

«Saben lo que pasará», dijo. «Los casos y las muertes seguirán siendo demasiado altos. Más negocios familiares cerrarán sus puertas y esta vez para siempre. Las familias trabajadoras tendrán dificultades para sobrevivir y, sin embargo, el 1% más rico obtendrá miles de millones de dólares en nuevas exenciones fiscales.

También señaló lo que, según él, está en juego en esta elección. Dijo que este año el «carácter», la «compasión», la «decencia», la «sinceridad» y ––haciendo eco de lo que Obama dijo este miércoles–– la «democracia» están en la boleta electoral. «Y la elección no podría ser más clara», comentó. «No se necesita retórica», insistió.

«El asesinato de George Floyd fue un punto de quiebre»

Biden relató que «una de las conversaciones más importantes» que tuvo durante la campaña fue con Gianna, la hija de 6 años de George Floyd, el día antes del funeral.

«Cuando me incliné para hablar con ella, me miró a los ojos y dijo, y cito, ‘Mi papá cambió el mundo. Papá cambió el mundo’. Sus palabras se hundieron profundamente en mi corazón», señaló el exvicepresidente.

«Quizás el asesinato de George Floyd fue un punto de quiebre. Tal vez la muerte de John Lewis extendió la inspiración, pero como sea que haya llegado a ser ––como sea que haya sucedido–– Estados Unidos está listo para, en palabras de John, dejar ‘por fin la pesada carga del odio y después el arduo trabajo de erradicar nuestro racismo sistémico’», agregó Biden.

Plan económico

El candidato aseguró que su plan económico se basa en las lecciones que aprendió de su padre, quien le dijo que la importancia de un trabajo consiste en «poder mirar a tu hijo a los ojos y decirle que todo va a estar bien, y que sea así».

«Nunca he olvidado esas lecciones. Por eso mi plan económico tiene que ver con el empleo, la dignidad, el respeto y la comunidad», destacó.

Biden promocionó su plan para «reconstruir mejor», que buscaría inyectar gastos de estímulo en la economía para crear empleos sindicales en energía limpia y manufactura, y buscaría crear empleos en lo que su campaña ha llamado la «economía del cuidado».

«Y sí, vamos a hacer más que alabar a nuestros trabajadores esenciales. Finalmente les pagaremos», agregó.

Biden también dedicó unas palabras de su discurso a los electores jóvenes, y elogió su activismo: «Están hablando de la inequidad, y la injusticia, que ha crecido en Estados Unidos». «Injusticia económica. Injusticia racial. Injusticia ambiental. Escucho sus voces. Si escuchas, también puedes escucharlos», completó.

Y mencionó una serie de temas que han motivado el activismo juvenil. «Donde haya amenazas existenciales planteadas por el cambio climático, el miedo a ser herido con tiros en la escuela, o la incapacidad de comenzar en el primer trabajo será la labor del próximo presidente restaurar la promesa de un Estados Unidos para todos».

Es una «batalla por el alma de la nación»

Biden concluyó su discurso en la Convención Nacional Demócrata este jueves con un llamado a los estadounidenses para actuar en noviembre con el objetivo de que «nos unamos en nuestro amor mutuo».

«Empecemos juntos, tú y yo, una nación bajo Dios, unidos en nuestro amor por Estados Unidos, unidos en nuestro amor por los demás. Porque el amor es más poderoso que el odio. La esperanza es más poderosa que el miedo, y la luz es más poderosa que la oscuridad. Este es nuestro momento. Esta es nuestra misión», dijo Biden.

El exvicepresidente quiere que la historia «diga que el final de este capítulo de la oscuridad estadounidense comienza aquí esta noche cuando el amor, la esperanza y la luz se unen en la batalla por el alma de la nación».

«Y esta es una batalla que ganaremos, y lo haremos juntos», insistió.

«Él nunca te defraudará»

Antes de su intervención, Biden fue presentado en un video que repasó la vida y carrera del exvicepresidente, y destacó su papel como padre, esposo y líder político.

Los hijos de Biden, Ashley Biden y Hunter Biden, hablaron antes de que su padre aceptara la candidatura.

«Queremos decirte qué tipo de presidente será nuestro padre. Será duro. Y honesto. Cuidadoso y con principios. Él escuchará, estará allí cuando lo necesites. Te dirá la verdad incluso cuando no quieres escucharlo. Él nunca te defraudará «, dijeron juntos.

«Ha sido un gran padre y creemos que será un gran presidente», continuaron.