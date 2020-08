Seis conclusiones de la segunda noche del Convención Nacional Demócrata

Noticias CNN

(CNN) — Es difícil imaginar que los partidos políticos vuelvan a las convenciones abarrotadas y siempre retrasadas del pasado después de la nominación demócrata de Joe Biden el martes por la noche.

La segunda noche de la Convención Nacional Demócrata se abrió con un discurso de «apertura» de 17 personas, intercalando clips de un conjunto diverso de las estrellas emergentes del partido en un mensaje coherente, en lugar de difundirlos en espacios diurnos en gran medida ignorados en una convención ordinaria.

Luego, cuando llegó el momento de la votación sobre Biden, los demócratas optaron por mostrar, en lugar de contar: los votos se emitieron en videos cortos de lugares en los 57 estados y territorios que contaban historias: estaciones de bomberos, puntos de referencia geográficos, Edmund. Pettus Bridge en Alabama, y ​​finalmente la estación de Amtrak que lleva el nombre de Biden en Delaware, de un conjunto diverso de funcionarios y activistas del partido.

Una serie de videos biográficos mantuvo el foco en el personaje de Biden en la noche que había estado buscando desde que se postuló para presidente en 1988.

Jill Biden se centra en el coronavirus y las escuelas

La esposa de Biden, la educadora Jill Biden, cerró la noche con un discurso en un salón de clases de la escuela secundaria de Delaware para conectar las luchas que los estudiantes y los padres enfrentan ahora con la determinación de su esposo frente a la tragedia personal.

Jill Biden no mencionó en absoluto al presidente Donald Trump. Pero su discurso ofreció un claro contraste entre el presidente y su esposo, ya que enfatizó que él entendía y se preocupaba por el dolor que muchos enfrentan en medio de la pandemia de coronavirus.

«¿Cómo se vuelve a sentir completa una familia rota? De la misma manera que se completa una nación», dijo. «Con amor y comprensión, y con pequeños actos de compasión; con valentía; con fe inquebrantable».

El discurso de Biden, una maestra de mucho tiempo que continuó trabajando en un salón de clases mientras su esposo era vicepresidente, también fue el esfuerzo más directo de la convención demócrata para abordar cómo la pandemia ha cerrado muchas escuelas, dejando a los niños con clases virtuales y obligando a los padres a adaptarse.

«Lo escuché de muchos de ustedes, la frustración de los padres que hacen malabarismos con el trabajo mientras apoyan el aprendizaje de sus hijos, o el miedo de que sus hijos se enfermen de la escuela», dijo al comenzar su discurso. Y al terminar, prometió que «estas aulas volverán a sonar con risas y aspiraciones».

El esplendor funcionó

Sí, algunas estrellas demócratas, entre ellas Stacey Abrams de Georgia, obtuvieron espacios para hablar más cortos de lo que hubieran merecido en cualquier otro año. Pero la versión actualizada del esplendor del partido en la convención fue una actualización alegre y efectiva de lo que en la mayoría de los años es un proceso obsoleto.

La votación nominal contó con figuras importantes que lo convirtieron en un momento conmovedor, como los padres de Matthew Shepard, el hombre gay que fue golpeado y abandonado para que muriera en 1998, en Wyoming. Y destacó mucho de lo que los estadounidenses se perdieron durante la pandemia, incluidos los destinos escénicos de los estados e incluso las especialidades gastronómicas, como los calamares de Rhode Island.

Quizás el momento más memorable vino de Jacquelyn Asbie, la guardia de seguridad del diario The New York Times que compartió un momento con Biden, uno que luego se volvería viral, cuando, en un ascensor camino a una entrevista con la junta editorial, ella le dijo: «Te quiero».

Asbie nominó oficialmente a Biden el martes por la noche para convertirse en el candidato presidencial del Partido Demócrata.

«En el poco tiempo que pasé con Joe Biden, me di cuenta de que realmente me vio, que en realidad le importaba, que mi vida significaba algo para él. Y sabía que, incluso cuando asistía a su importante reunión, llevaría mi historia allá con él», dijo. «Eso es porque Joe Biden tiene espacio en su corazón para algo más que él mismo».

Se exhibió la brecha generacional

La representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y la activista Ady Barkan hablaron sobre un país en crisis moral, millones de sus ciudadanos sin atención médica en medio de una pandemia.

El exsecretario de Estado John Kerry, el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer y el ex presidente Bill Clinton lamentaron el daño causado por Trump e instaron a los votantes a retroceder el tiempo y abrazar la decencia básica de Biden.

La división generacional en la política demócrata se puso de manifiesto el martes por la noche. No hubo un choque espectacular, pero el lenguaje utilizado por los jóvenes progresistas – Ocasio-Cortez, que habló durante unos 90 segundos, dedicó su tiempo a abordar «un movimiento popular de masas» – puso al descubierto las tensiones con la vieja guardia, que se centró en, como dijo Clinton, la necesidad de «contratar» un nuevo presidente.

El hecho de que compartieran el escenario, sin embargo, subrayó la voluntad predominante del momento: que a pesar de todas sus diferencias, ideológica y estilísticamente, los demócratas de todas las generaciones están singularmente comprometidos a empujar a Biden a la línea de meta y a Trump fuera de la Casa Blanca.

Un influyente aliado republicano

Las convenciones son creaciones de los candidatos que nominan, y esta fue construida a imagen de Biden.

Eso significa que hay mucho espacio y tiempo para los republicanos que el exvicepresidente cree que pueden ayudarlo a ganarse el centro político y los votantes republicanos que están cansados ​​de la personalidad consumidora de Trump, decepcionados por su desempeño en el cargo o enojados por su retórica divisiva.

La presencia republicana más notable del martes por la noche fue Cindy McCain, la viuda del candidato republicano en 2008 John McCain, quien posiblemente hizo más por impulsar a Joe Biden a conseguir el apoyo republicano que los oradores de partidos cruzados que aparecieron en las dos primeras noches de la convención.

Cualquier referencia a McCain es un rechazo no tan sutil a Trump, un hombre que ha atacado ferozmente al veterano senador de Arizona durante años, incluso después de su muerte. Cindy McCain no respaldó a Biden de manera explícita, pero su participación en un video que presagiaba la amistad entre el exvicepresidente y el senador de Arizona lo decía todo. Y los principales demócratas esperan que les haya dado a los republicanos rechazados por Trump un empujón para respaldar a Biden, especialmente en Arizona, un estado de batalla donde la marca McCain sigue siendo fuerte.

«Simplemente se sentaban y bromeaban. Era como un programa de comedia, a veces, verlos a los dos», dijo Cindy McCain, y agregó más tarde que la amistad entre Biden y McCain representaba un «estilo de legislación y liderazgo que no se ve más».

McCain no estaba solo. El exsecretario de Estado Colin Powell, quien sirvió en la administración del presidente republicano George W. Bush, respaldó a Biden, argumentando que el país necesita «restaurar» los valores que él cree que Estados Unidos representa y que Trump no representa. Powell, sin embargo, no ha respaldado a un republicano para presidente desde 2004.

La aparición más corta de lo habitual de Bill Clinton

Según los estándares de esta convención virtual abreviada, Bill Clinton obtuvo un saludable espacio para hablar de cinco minutos. Pero según los estándares de las anteriores congresiones del expresidente, incluidas sus declaraciones de 2012 que le valieron la etiqueta de «explicador en jefe» de Barack Obama, su discurso del martes por la noche fue básicamente un tuit.

La aparición de Clinton fue un momento incómodo. El partido ha cambiado drásticamente desde que el expresidente fue nominado por última vez en 1996, y el movimiento #MeToo ha socavado su poder político.

Pero Clinton, al destilar la discusión entre Trump y Biden como caos versus compasión, demostró el martes por la noche por qué ha hablado en 11 convenciones demócratas seguidas.

Presentó una acusada denuncia de Trump y sus años en el cargo, presentándolo como una caótica «tormenta» en la Casa Blanca.

Y Clinton, en la forma en que lo ha hecho con los nominados demócratas anteriores, trató de resumir la decisión que los votantes tenían que tomar: «Es el Estados Unidos de Trump ‘Nosotros contra ellos’ contra el Estados Unidos de Joe Biden, donde todos vivimos y trabajamos juntos. Es una claro elección. Y el futuro de nuestro país depende de ello».

El activista Ady Barkan pide que se mantengan la presión sobre Biden

La mayoría de los estadounidenses nunca habían oído hablar de Ady Barkan antes de que se enfrentara al exsenador de Arizona Jeff Flake en un avión, de camino a casa desde Washington, suplicándole que votara en contra de los recortes de impuestos republicanos de 2017.

El video de sus palabras a Flake, pidiéndole que «sea un héroe», se volvió viral. Y Barkan, quien fue diagnosticado con ELA poco después de las elecciones de 2016, pasó de ser un activista progresista influyente pero de bajo perfil a uno de los líderes morales del partido.

Bill Clinton critica a Trump por su manejo de la pandemia 0:31

El martes, Barkan, quien apoyó a los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders antes de abrazar a Biden, habló, con la ayuda de una computadora que rastrea los movimientos de sus ojos, sobre un sistema de atención médica «deshumanizante» que lo ha humillado a él y a millones de estadounidenses, incluidos aquellos que sufren la pandemia sin seguro.

Después de pedir a los votantes que elijan a Biden, Barkan pidió a sus compañeros activistas y legisladores que presionen al exvicepresidente moderado para que actúe de manera más ambiciosa.

«Cada uno de nosotros debe ser un héroe», dijo Barkan, «para nuestras comunidades, para nuestro país, y luego, con un presidente compasivo e inteligente, debemos actuar juntos y poner en su escritorio un proyecto de ley que nos garantice toda la atención médica que nos merecemos».