OPINIÓN | No hay “cultura blanca”

Nota del editor: Richard Thompson Ford es profesor de Derecho George E. Osborne en la Facultad de Derecho de Stanford. Entre sus libros se incluyen «The Race Card: How Bluffing About Bias Makes Race Relations Worse», y el próximo «Dress Codes: How The Laws of Fashion Made History”. Las opiniones expresadas en el comentario son suyas; ver más opinión en cnne.com/opinion

(CNN) — Por un breve tiempo, el magnífico Museo Nacional de Historia y Cultura Negra en Washington, en un sorprendente paso en falso, publicó un documento titulado «Aspects and Assumptions of Whiteness and White Culture”, que pretendía educar el espectador sobre cómo «la gente blanca y sus tradiciones, actitudes y formas de vida se han normalizado … y ahora se consideran una práctica estándar en Estados Unidos».

Según el gráfico, que The Washington Post informó que proviene de un libro de 1978, los elementos de la cultura blanca incluyen, «individualismo rudo», la familia nuclear, el método científico, el «racionalismo», la ética del trabajo protestante, evitar conflictos y la «tradición escrita».

Soy hijo de un ministro presbiteriano negro y profesor universitario y de un bibliotecario universitario negro, y estas prácticas y normas me son muy familiares.

Entonces, cuando pienso en la «cultura blanca», recuerdo lo que supuestamente dijo Mahatma Gandhi cuando se le preguntó qué pensaba de la civilización occidental: «Creo que sería una buena idea». Pero la idea de que la cultura en cuestión es blanca es en realidad una muy mala idea.

De hecho, la sola idea de que las prácticas culturales pertenecen a grupos raciales malinterpreta tanto la raza como la cultura.

Afortunadamente, el museo eliminó el documento en respuesta a las críticas generalizadas. Pero refleja una idea errónea bastante común de que las razas se definen por prácticas y normas culturales distintivas.

Los problemas con esta idea son evidentes en la declaración de apertura del documento, que insiste en que «todos hemos interiorizado algunos aspectos de la cultura blanca, incluidas las personas de color».

La conclusión obvia que se puede sacar de esto es que la «cultura blanca» es realmente la cultura de la gente de color también, pero en cambio el cuadro sugiere que la gente blanca, que «todavía tiene la mayor parte del poder institucional en Estados Unidos», impuso su cultura a todos los demás.

Esto podría explicar por qué muchas personas de color exhiben y en algunos casos incluso ejemplifican la «cultura blanca», pero no explica por qué muchas personas blancas no lo hacen: por ejemplo, el actual presidente blanco de los Estados Unidos exhibe una marcada falta de respeto por la ciencia y la santidad del núcleo familiar, por no hablar de la evitación de conflictos.

Y el problema más grande es que la noción de que la «cultura blanca» – el individualismo, la ética del trabajo, la tradición escrita, el racionalismo, la evitación de conflictos, etc. – fue impuesta o «internalizada» pasivamente por personas de color, ignora la contribuciones y logros de generaciones de científicos, filósofos y escritores negros industriosos y autosuficientes, por no hablar de los protestantes negros que hicieron de la ética de la no violencia un rasgo rector de sus vidas.

El ejemplo más obvio de esto último es, por supuesto, el Reverendo Martin Luther King, Jr., quien hizo una contribución profunda y duradera al desarrollo de muchos de los valores que la tabla atribuye exclusivamente a la raza blanca.

Es un insulto sugerir que King «internalizó» su fe o su ética de la no violencia porque una estructura de poder blanca se las impuso.

Al contrario, los desarrolló a partir de su propia inteligencia, experiencia y estudios; Además, sus ideas, forjadas en la lucha por la liberación de los negros, son ahora una parte integral tanto de la fe protestante como de la moral popular en los Estados Unidos y en otros lugares.

La «cultura blanca» de hecho refleja las ideas, experiencias, sensibilidades y perspectivas de personas de todas las razas, especialmente los negros cuyas contribuciones a la cultura estadounidense son tan amplias y profundas como las de los estereotipados peregrinos del Mayflower.

Una característica definitoria de la supremacía blanca ha sido atribuirse el mérito del trabajo y los logros de otras razas, ya sea que el trabajo implique trabajo físico extraído sin salario o trabajo intelectual y cultural copiado sin atribución.

La idea de la «cultura blanca» impulsa este proyecto supremacista blanco, acreditando a los blancos por la ética del trabajo, cuando ningún grupo de personas en la historia de la humanidad ha trabajado más duro y por menos recompensa que los negros; para la fe cristiana, cuando los fieles negros y los líderes religiosos han fomentado y revitalizado el cristianismo y han establecido el tono que los blancos adoptaron más tarde, para bien y para mal; por la «gratificación retrasada» cuando generaciones de negros retrasaron su propia gratificación incluso hasta el día de su muerte con la esperanza de que sus hijos pudieran tener una vida mejor en una sociedad más justa.

De manera similar, en cuanto a la «tradición escrita», muchos autores blancos de renombre incorporaron aspectos de las tradiciones literarias desarrolladas por escritores negros como Zora Neale Hurston, Richard Wright, Ralph Ellison y Gwendolyn Brooks.

Este no es un caso de apropiación cultural, sino de una conversación cultural entre personas de todas las razas, dando lugar a nuevas formas de expresión que ninguna raza puede reclamar exclusivamente pero de las que todos pueden enorgullecerse.

Si, como el gran filósofo, activista y sociólogo negro W.E.B. Du Bois señaló que a principios del siglo estadounidense, la gente negra creó «la única música estadounidense», y también hicieron más que su parte para dar forma a una cultura estadounidense compartida.

Por supuesto, la descripción de la cultura blanca en la tabla tiene la intención de ser algo despectiva, debido en gran parte a las críticas contraculturales del capitalismo estadounidense sin alma y la respetabilidad burguesa tensa.

Si la «cultura blanca» se impuso a las personas de color, nos libramos de todo eso: la otra cara de la negación del logro negro inherente a la idea de la «cultura blanca» es la negación de la responsabilidad negra. Pero en última instancia, esto es casi tan insultante y deshumanizante.

Debido a que no existe una cultura blanca, solo una cultura estadounidense, las personas de color merecen su parte de la culpa y del crédito.

Tenemos parte de la responsabilidad de una ética de «individualismo rudo» que, en el peor de los casos, ha fomentado la alienación y el egoísmo; si la veneración del núcleo familiar ha estigmatizado otras formas de cuidado e intimidad física, también tenemos parte de la culpa por eso.

Eso es lo que significa ser una parte vital de una cultura y una civilización, no haberla «internalizado» como víctimas pasivas, sino haber sido parte de ella en toda su gloria y horror.

La idea de la cultura blanca – de hecho, la idea de que cualquier conjunto de prácticas culturales pertenece a cualquier raza – ignora o repudia el desarrollo definitorio del mundo moderno: la mezcla cosmopolita de culturas más antiguas, cara a cara, hecha posible por la expansión de la comunicación y la migración.

Mucho de esto involucró violencia y explotación, por lo que quizás sea comprensible que algunos quieran recuperar las prácticas y costumbres de algún pasado inmaculado.

Pero los afroamericanos no son africanos desplazados que podrían regresar a una patria ancestral; nosotros, sobre todo entre los grupos raciales maltratados de Estados Unidos, somos los hijos de la modernidad, un pueblo nuevo nacido en el encuentro violento con europeos avaros y ambiciosos que crearon una nueva identidad y cultura a partir de ese trauma.

Para bien o para mal, Estados Unidos es nuestro único hogar: no tenemos tradiciones «puras» a las que volver. En cambio, lo que tenemos son nuestras profundas contribuciones a lo que sigue siendo, a pesar de todos sus defectos e hipocresías, una de las civilizaciones más dinámicas, inventivas y prometedoras que emergen del caos de la historia humana.

La noción de «cultura blanca», cualesquiera que sean las motivaciones de quienes promueven tales ideas, busca reemplazar esa herencia invaluable con una combinación de lástima y condescendencia. A diferencia de la civilización occidental, una aspiración valiosa pero incompleta, la cultura blanca es simplemente una mala idea.