Obama critica directamente a Trump en su discurso (y el presidente le responde)

(CNN Español) — La Convención Nacional Demócrata publicó extractos de texto de los comentarios del expresidente Barack Obama esta noche.

En sus comentarios, Obama ataca directamente al presidente Trump, quien, según él, «no ha mostrado interés en trabajar; no le interesa encontrar puntos en común; no le interesa usar el asombroso poder de su cargo para ayudar a nadie más que a sí mismo y a sus amigos; ningún interés en tratar la presidencia como algo más que un reality show más que puede usar para obtener la atención que anhela».

«Me senté en la Oficina Oval con los dos hombres que se postulan para presidente. Nunca esperé que mi sucesor aceptara mi visión o continuara con mis políticas. Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar cierto interés en tomarse el trabajo en serio, que pudiera llegar a sentir el peso de la oficina y descubrir algo de reverencia por la democracia que había sido puesta a su cuidado», agregó Obama.

«Donald Trump no ha estado a la altura del cargo porque no puede. Y las consecuencias de ese fracaso son graves. 170.000 estadounidenses muertos. Millones de puestos de trabajo perdidos. Nuestros peores impulsos se desataron, nuestra orgullosa reputación en todo el mundo disminuyó gravemente y nuestra las instituciones democráticas amenazadas como nunca antes», dice Obama.

Trump: Obama y Biden son la razón de que esté aquí como presidente

“Cuando escucho eso y luego veo el horror que nos ha dejado, la estupidez de las transacciones que hizo, mire lo que estamos haciendo, tenemos nuestro gran muro fronterizo, tenemos la seguridad […] Ahora, el presidente Obama no hizo un buen trabajo. Y la razón por la que estoy aquí es por el presidente Obama y Joe Biden, porque si ellos hubieran hecho un buen trabajo, yo no estaría aquí; y probablemente si hubieran hecho un buen trabajo, ni siquiera me hubiera postulado, habría estado muy feliz, disfrutaba mucho mi vida antes de esto, pero hicieron tan mal trabajo que estoy ante ustedes como presidente”, fue parte de lo que dijo Donald Trump ante medios en la Casa Blanca en respuesta a los adelantos del discurso del expresidente Barack Obama en el que dijo, entre otras cosas, que su sucesor “nunca se tomó el puesto seriamente” y que trata a la presidencia “como un programa de telerealidad que puede usar para tener la atención que ansía”.