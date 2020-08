Guaidó llama a construir una ruta alterna a las elecciones parlamentarias que llama fraudulentas

Noticias CNN

(CNN Español) — El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, hizo este miércoles un llamado a los principales líderes y sectores del país a construir en los próximos 10 días una ruta alternativa a las elecciones parlamentarias convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro.

Guaidó, reconocido como a presidente interino por al menos 55 países, dijo que esa alternativa unitaria debe incorporar acciones dirigidas a denunciar y desconocer las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, así como la convocatoria al pueblo a expresar su propia voluntad en un mecanismo alterno y activar una agenda de movilización para instar a la actuación de la fuerza armada y a la comunidad internacional.

Guaidó hizo un llamado especial a escuchar y a incorporar sus visiones a líderes opositores como la exdiputada María Corina Machado, el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles y el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López.

Guaidó respaldó antes un comunicado que firmaron 27 organizaciones políticas que decidieron no participar en la elección de diciembre por considerar que no existen las condiciones y que estos comicios no cumplen con los estándares internacionales.

El plazo para la inscripción de los candidatos a diputados fue extendido hasta el 26 de agosto y el Consejo Nacional Electoral asegura que 107 organizaciones políticas han manifestado interés en sumarse al proceso.