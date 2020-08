Día Mundial de la Fotografía 2020: 5 de las mejores series fotográficas del año

Noticias CNN

(CNN) — Este miércoles es el Día Mundial de la Fotografía 2020 y CNN Style analiza algunas de las series de fotos más impactantes publicadas en los últimos 12 meses.

Ya sea mostrando nuevos trabajos o profundizando en sus archivos, estos cinco fotógrafos demuestran la diversidad y vitalidad del medio, reuniendo imágenes de México, Nigeria, Inglaterra y más.

Justine Kurland imagina la utopía de una niña

«Girl Pictures» de Justine Kurland imagina a niñas fugitivas vagando por el paisaje estadounidense en una utopía selvática donde las niñas establecen sus propias reglas. Tomadas entre 1997 y 2002, pero publicadas como libro este año, las imágenes ofrecen una visión nostálgica de una época pasada y una exploración de temas atemporales como el desafío, la autorrealización y la sexualidad femenina.

«Tenía este deseo de hacer de este mundo de niñas, esta solidaridad feminista utópica entre niñas (jóvenes) y adolescentes», dijo Kurland. «Pero entre mujeres, de verdad.»

Steve McCurrry explora la relación entre humanos y animales

Aunque quizá sea más conocido por la fotografía de guerra y su famoso retrato «Niña afgana», Steve McCurry tiene una pasión menos conocida: los animales. Su libro recientemente publicado reúne algunas de sus mejores imágenes, desde gatos en Myanmar hasta vacas en Nepal (en la foto de portada de este artículo).

«Los animales están en constante movimiento, tienen una mente propia y rara vez prestan atención a las instrucciones de un fotógrafo», dijo McCurry. «Comprender el comportamiento de los animales es esencial para hacer buenas fotografías de animales, al igual que comprender el comportamiento humano puede ayudar a tomar el retrato de alguien.

Oye Diran abraza el estilo nigeriano vintage

Para su último proyecto, Oye Diran usó imágenes de Nigeria en las décadas de 1960 a 1980, incluidas antiguas fotos familiares, como inspiración. La serie resultante «A Ti De» (que traduce «hemos llegado») recrea la estética de la época a través de la ropa elegante que solían usar sus padres, incluido el clásico nigeriano de su madre «iro «y» buba «(una falda envuelta y un top hecho a medida).

«Me sorprendió lo atractivos y ricos que se veían estos conjuntos y me acordé de lo bien que vestían mis padres y sus amigos cuando yo era joven», dijo Diran. «La relevancia del iro y la buba no se disipa con el tiempo, así que se me ocurrió esta historia para arrojar luz sobre la belleza de mi herencia al mundo».

Orlando Gili va en busca de la ‘inglesidad’

Una competencia de rodar queso (en la foto de arriba) y un «patear botellas» anual son dos de los pasatiempos más extraños capturados por Orlando Gili, quien se dedicó a documentar cómo se divierten los ingleses. Inspirado por las divisiones causadas por el brexit, su serie «Trivial Pursuits» captura un retrato humano de una nación que navega por su historia y su lugar en el mundo actual.

«Realmente somos más similares de lo que nos gusta pensar», dijo. «Y yendo a todos estos diferentes tipos de eventos, y viendo a diferentes sectores de la sociedad divirtiéndose, ves que se juegan esencialmente las mismas cosas».

Tania Franco Klein pregunta si alguna vez podemos desconectar

La serie en curso de Tania Franco Klein «Proceed to the Route» combina la inquietud distópica con la calidez de la nostalgia. A primera vista, uno no podría pensar que la fotógrafa mexicana está examinando nuestra era digital moderna, pero ejerce ambigüedad para examinar nuestra relación, y nuestra confianza, con la tecnología digital.

«No puedes escapar y desconectarte completamente de todo», dijo. «Pero, ¿cómo puedes (encontrar) el equilibrio?».