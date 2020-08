‘The Ellen DeGeneres Show’ pasa por cambios de personal en medio de denuncias de ambiente tóxico

Noticias CNN

(CNN) — En medio de acusaciones de que fomentó un ambiente de trabajo tóxico, se están produciendo algunos cambios en «The Ellen DeGeneres Show».

Un portavoz de Warner Bros., dijo que tres de los principales productores del programa, Ed Glavin, Kevin Leman y Jonathan Norman, se han «separado» de «The Ellen DeGeneres Show». El distribuidor del programa, Warner Bros. Television, es propiedad de la empresa matriz de CNN, WarnerMedia.

La reorganización se produce después de los informes de BuzzFeed sobre que algunos miembros del personal actuales y anteriores alegaron que enfrentaron acoso, intimidación y racismo.

En un correo electrónico enviado a los empleados el mes pasado, DeGeneres dijo que se había iniciado una investigación interna sobre las acusaciones.

«Estamos tomando medidas, juntos, para corregir los problemas», escribió DeGeneres. «A medida que hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y confié en otros para hacer su trabajo, ya que sabían que yo quería que lo hicieran. Claramente, algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y yo estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a ocurrir».

Un comunicado de WarnerMedia publicada en ese momento decía: «Warner Bros. y Ellen DeGeneres se toman muy en serio las recientes acusaciones sobre la cultura laboral del programa».

Dijeron que estaban haciendo cambios para asegurar «un lugar de trabajo basado en el respeto y la inclusión».

CNN se ha comunicado con DeGeneres para obtener más comentarios.