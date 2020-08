Paris Hilton dice que es «difícil» para ella ser normal: mira el tráiler de su nuevo documental

Noticias CNN

(CNN) –– Según Paris Hilton, ella ha interpretado el papel de sí misma todos estos años.

Hilton, una de las primeras celebridades por simplemente ser famosa, compartió su historia en un nuevo documental titulado «This Is Paris».

En el tráiler de la producción, ella habla sobre ser Paris Hilton. Y dice que aunque siente que «el mundo entero cree que me conoce», a veces ni ella misma cree conocerse.

«Estoy tan acostumbrada a que me guste interpretar un personaje que me resulta difícil ser normal”, comenta Hilton en el tráiler.

También se refiere a un trauma infantil inexplicable, ante el cual deja ver sus emociones.

I’ve never been this open about my life before, but I’m finally ready to share my truth. Click link in my bio to watch the full trailer for my new documentary #ThisIsParis coming to @YouTube 9/14. https://t.co/idK6J9a4n7 #YouTubeOriginals 🎥 pic.twitter.com/ClXJd9R0Lj

— Paris Hilton (@ParisHilton) August 17, 2020

«Algo sucedió en mi infancia sobre lo que nunca he hablado con nadie», se puede escuchar decir a Hilton.

Su hermana, Nicky Hilton Rothschild, también aparece en el tráiler y dice: «Acabo oír un grito impresionante».

Paris Hilton dice que no podía decírselo a su familia porque «cada vez que lo intentaba, me castigaban».

«Todavía tengo pesadillas con eso. Lo único que salvó mi cordura fue pensar en quién quería convertirme cuando saliera de allí», relata. «Acabo de crear esta marca, y esta persona, y este personaje y he estado atrapado con ella desde entonces», añadió.

El documental se estrenará en YouTube el 14 de septiembre.