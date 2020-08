El PSG de Neymar y Di María es finalista de la Champions: derrotó al Leipzig 3-0

Noticias CNN

(CNN Español) — Finalmente los millones invertidos en el PSG dieron frutos en Europa: el campeón francés es finalista de la Liga de Campeones tras vencer al RB Leipzig, la revelación del torneo.

Es la primera vez que el Paris Saint-Germain llega a una final de la Champions League.

El primer lo anotó Marquinhos al minuto 13 de juego tras asistencia del argentino Ángel Di María, un centro de lujo.

How underrated both Marquinhos and Di Maria are… pic.twitter.com/VaGenUI70r

— Galu (@PSGalu) August 18, 2020

Di María marcó el segundo a los 42, asistido por Neymar.

El pase de Neymar a Di Maria es una joya.#CHAMPIONSxESPNpic.twitter.com/PHEhI6U1Dj

— 「 F 」 (@Fernando420) August 18, 2020

El tercero lo metió el español Juan Bernat a los 56 en otra jugada en la que participó Di María.

#Bernat makes it 0-3 for #PSG!⚽ #UCL #RBLPSG pic.twitter.com/fTD3GJySiB

— RainingGoals (@RainingGoals) August 18, 2020

El PSG se enfrentará al ganador de la semifinal entre el Bayern, favorito, y el Olympique de Lyon.

El conjunto parisino llega a esta etapa después de dominar el fútbol francés en los últimos 8 años (7 títulos) y tras el paso de estrellas como Zlatan Ibrahimovic y Edinson Cavani.