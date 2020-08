Capturan a dos exministros de Defensa y tres civiles acusados por corrupción

Noticias CNN

(CNN Español) — La Fiscalía General de El Salvador confirmó que los exministros de Defensa, David Munguía Payés y José Atilio Benítez, fueron detenidos este viernes bajo acusaciones de participar en un intercambio de armas con una empresa, lo que representó una pérdida de al menos US$ 2 millones al Estado salvadoreño.

Munguía y Benítez ejercieron el cargo entre 2009 y 2014 durante la administración del expresidente Mauricio Funes. Junto a los exfuncionarios fueron capturados tres civiles, entre ellos, Carlos Gustavo López Davidson, empresario farmacéutico, de armas y expresidente del conservador partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA.

La Fiscalía confirmó en un comunicado que presentará cargos por los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental agravada en perjuicio del ministerio de la Defensa Nacional.

MIRA: Fiscalía de El Salvador dice que gobierno de Funes desvió US$ 45 millones en caso El Chaparral

“Intercambiaban armas obsoletas por medio de un contrato de permuta y recibían a cambio armas en buen estado”, explicó en conferencia Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador.

Según Rivas, los acusados intercambiaron con el ministerio de Defensa 14.930 armas de diferentes calibres, cargadores, cartuchos y repuestos para fusiles. “Las armas que les entregaban tenían un valor de US$ 3.000 pero los peritos valuadores les ponían montos risibles entre US$ 30 y US$ 50 dólares”, señaló el funcionario.

A cambio, la empresa entregó al ministerio de Defensa “Dos obuses M-71 calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un Jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión”, según detalla un comunicado de la Fiscalía.

Las autoridades pidieron que se investigue el paradero de las armas y para que fueron utilizadas. “Le llegaron a allanar y detenerlo en su casa. No le explicaron por qué hechos”, dijo a CNN Mario Machado, abogado defensor de Benítez.

“No he tenido acceso a la acusación y no podré pronunciarme formalmente”, agregó Machado.

Benítez está a la espera de un juicio por otro caso en el que es acusado por tráfico de armas en el que se ha declarado inocente. En ese proceso la Asamblea Legislativa le retiró el fuero del que gozaba ya que hasta 2016 fungió como embajador de El Salvador en Alemania.

Mientras tanto, es la segunda vez que las autoridades detienen a Munguía Payés, quien estaba en arresto domiciliario, luego que el pasado julio enfrentara cargos por supuestos vínculos por el caso denominado tregua entre pandillas, en el que el exfuncionario ha rechazado los cargos.

David Ramirez, abogado de Munguía Payés dijo a CNN que “no he tenido acceso a los pormenores de la acusación” y por esa razón prefirió no hacer comentarios, tras las nuevas acusaciones.

La investigación de este caso inició hace nueve meses luego que el presidente Nayib Bukele ordenara a su ministro de Defensa interponer un aviso ante la Fiscalía a raíz de las irregularidades encontradas en el contrato firmado entre la institución castrense y López Davidson.

Bukele incluso desconoció en un tuit a López Davidson como presidente de la opositora ARENA en octubre de 2019.

López criticó la decisión del mandatario. “Una cosa es el honor y el prestigio y todo lo que ha habido de calumnia y difamación hacia mi persona otra cosa es un tema de empresa que de igual forma estamos y hemos estado en la major disposición para poder realmente demostrar la Inocencia”, dijo López a periodistas en noviembre de 2019.

Su abogado no hizo comentarios a la solicitud hecha por CNN tras la captura ordenada por la Fiscalía este viernes.

Por su parte, el presidente del partido ARENA dejó el caso en manos de la justicia. “Que la justicia sea la única voz de la inocencia o la culpabilidad”, escribió Erick Salguero, en su cuenta de Twitter.