Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: Si me pongo una de las vacunas que se están desarrollando, y luego sale otra mejor, ¿podría vacunarme otra vez?

(CNN Español) – Como todos los viernes, el doctor Elmer Huerta responde las preguntas que ustedes le realizan a través de su cuenta de Twitter @DrHuerta.

En este episodio, respondemos las dudas sobre la carga viral de coronavirus en niños, sobre si los familiares de una persona que ha dado positivo por el virus puede tomar algún medicamento de forma preventiva, sobre si una persona puede recibir dos versiones distintas de la vacuna contra el coronavirus –una vez esté disponible–, sobre el tiempo de contagio de una persona infectada, entre otras dudas.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos a algunas de las preguntas que nos han hecho a nuestra cuenta en Twitter @DrHuerta.

Dr. Emer Huerta, tuve en el pasado dengue y fue muy fuerte, en algo influye que mis defensas sean mas fuertes con respecto a esta enfermedad covid19?

— Juan Carlos Ruiz (@JuanCar56423111) August 13, 2020

Hola, Juan Carlos, si bien es cierto que la inmunidad contra el dengue es diferente a la inmunidad contra el nuevo coronavirus, se acepta que, en general, cuanto más ha sido estimulado el sistema de defensa en el pasado, reacciona más eficientemente en el futuro.

@drhuerta Dr buenos mi papa de 63 años diabetico dio positivo a covid el ya estaba mal dias atrás bajamos su glucosa de 520 a 86 ya son 14 dias que lo tenemos en casa sigue siendo el contagiante? Puede el comer en la mesa con nosotros?

— Christian Tomayconza (@amarucris) August 13, 2020

Buena pregunta, Juan Carlos.

De acuerdo con los Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades de Estados Unidos, si una persona ha tenido enfermedad leve, deja de contagiar a los 10 días contados a partir del día que presentó el primer síntoma.

Para una enfermedad más severa, son 20 días.

@drhuerta hoy sobre su charla en rpp de la carga viral tengo una duda. Si son los niños quienes tienen mayor carga viral y en los análisis a fallecidos son éstos los de mayor carga, como es que estadísticamente los niños son los menos afectados por covid?

— Cesar Ratto (@chatoratto) August 13, 2020

Esa es una excelente pregunta, César.

Lamentablemente, todavía no sabemos por qué, a pesar de que los niños pequeños tienen 10 a 100 veces más virus en sus vías respiratorias comparados con los niños mayores o los adultos, muchos de ellos no sufren tanto los estragos de la enfermedad.

DR. Huerta En el mes de mayo me dio tos seca, nunca me había dado una tos así, dos meses después me salió una urticaria en mis piernas, será que pude haberme contagiado del covid? No tuve fiebre, diarrea, ni más sintomas

— Ángela R (@Marycielo42020) August 13, 2020

Es muy difícil responder a tu pregunta, Ángela.

Como lo describimos en el episodio del 10 de agosto, existen cinco tipos de lesiones de la piel asociados a covid-19 y solo uno aparece en la etapa de recuperación de la enfermedad.

El hecho de que tus ronchas hayan aparecido mucho tiempo después aleja esa posibilidad, pero no la descarta. Debes ver a tu médico.

@drhuerta le consulto yo me hice 3 veces la prueba rápida y salgo negativa a pesar de que mis hijos salieron positivo y a pesar que estuve en contacto con personas con COV19 l@primera el 16 de Junio la@segunda 15 Julio y la Tercera hoy

— Maria del Pilar Pinedo del Aguila (@Mariade15971074) August 12, 2020

Buena pregunta, María del Pilar.

Es posible que -por algún mecanismo- tú no te hayas infectado. El hecho de que te hayan hecho tres pruebas probablemente descarta que la prueba haya salido falsa negativa.

Lo cierto es que aún no se sabe por qué, por ejemplo, la pareja de una persona infectada no se infecta. Debemos esperar más investigaciones.

@drhuerta buenas tardes, pregunto: ¡ si me pongo una vacuna (rusa por ejem) y luego sale una mejor, puedo vacunarme otra vez?

— Fabian Naranjo P. (@TachoNaranjo) August 12, 2020

Excelente pregunta, Fabián.

En el episodio del 12 de agosto, describimos cómo un grupo de científicos ha postulado que vacunar nuevamente a una persona con la vacuna triple, incluso a los vacunados previamente, podría hacer que la enfermedad sea más leve.

Pero a pesar de que teóricamente no debe pasar nada, lo cierto es que por ser tan nueva y tener mecanismos diferentes de acción, no existe una respuesta precisa a tu pregunta.

@drhuerta buenas tardes, soy médico y ya estuve con Covid hace dos meses y medio, desarrollando inmunidad humoral con IgG en serología, hace 3 días opere a un paciente con covid positivo por pcr que salió hasta hoy, a pesar de habernos cuidado. Cuál sería mi riesgo de recontagio

— Blue_Surg (@SurgBlue) August 12, 2020

Hola, doctor. A no ser que durante la intervención quirúrgica usted no estuviera bien protegido y se hayan formado aerosoles (por el uso de electrocauterios por ejemplo), no creo que haya riesgo de contagio.

Además, -hasta ahora- no se conoce si puede haber o no reinfección, según los CDC.

Gracias por su pregunta.

Partículas infecciosas del virus? Puede explicar por favor

— Francisco Merino (@fmerinov) August 12, 2020

Buena pregunta, Francisco. Se denomina partícula infecciosa, al virus que, por estar estructuralmente completo, puede causar una infección.

Esto tiene importancia cuando por ejemplo se descubre que una prueba molecular -ya sea en una persona o en el ambiente- es positiva y uno se hace la pregunta: este virus que he encontrado con la prueba, ¿es capaz de causar enfermedad o está incompleto y no puede causar la infección?

Lo que sucede es que, por ser tan sensible, la prueba PCR “amplifica” un pedazo de la molécula del virus y lo reporta como un examen positivo, a pesar de que, por estar incompleta, esa partícula no es infecciosa.

Doctor por flojera los productos envasados no los lavo, los dejo en una mesa que he puesto en el patio, así pienso que el virus se muere, es así?

— Optimista (@SAYSAYSAYSA) August 12, 2020

Hola, Optimista, me parece que está muy bien.

A no ser que la cantidad de secreciones sea muy grande, 24 horas a la intemperie es un tiempo suficiente para que los virus puedan inactivarse.

Dr Huerta, una consulta, si puede darse la inmunidad cruzada contra el covid-19 por haber tenido resfrios anteriormente, entonces ¿sería bueno q nos pongan la vacuna contra la influenza y neumococo en estos días?, de ser así, ¿todos pueden vacunarse? ¿quienes no deben vacunarse?

— Zara María (@ZaraMara13) August 11, 2020

Excelente pregunta, Zara María.

En el episodio del 12 de agosto precisamente, describimos una teoría que postula que las vacunas que nos hemos puesto en el pasado, por un mecanismo de “inmunidad innata entrenada” puedan ayudar a disminuir la severidad de la enfermedad.

Aunque debemos esperar más investigaciones para corroborar esa teoría, creo que la vacuna contra la gripe y la neumonía son muy recomendables en estos días.

@drhuerta Buenas, quería consultarle: para quienes estamos apoyando en el tratamiento de nuestros familiares con COVID-19, debemos tomar algún medicamento de forma preventiva o debemos esperar síntomas?.

— Dany Rojas (@DanyRojas77) August 11, 2020

Hola, Dany.

Desde el momento en que se sabe que algún miembro de la familia está infectado, esa persona debe usar una mascarilla y estar aislada.

Los demás miembros de la familia deben evitar acercarse a ella, usando mascarillas al atenderla en su habitación, que debe estar bien ventilada para evitar la presencia del virus en el aire.

Lamentablemente, no existen medicamentos que uno pueda tomar para evitar el contagio.

@drhuerta a cuánto tiempo una persona que contrajo el virus deja de contagiar? Si ya pasaron varias semanas y esta persona sigue mostrando síntomas (como tos) tb ya no contagia? Gracias por su respuesta.

— Jessica Cáceres (@astrouhiu) August 11, 2020

Como le respondimos a Christian hace un momento, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, dicen que si una persona tuvo una enfermedad leve, deja de contagiar a los 10 días contados a partir del día que presentó el primer síntoma.

Para una enfermedad más severa, deben esperarse 20 días.

Si tienes alguna pregunta puedes enviarla al doctor Elmer Huerta a través de Twitter.