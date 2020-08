¿Eres inmune al covid-19 hasta tres meses después de contagiarte? No está claro

Noticias CNN

(CNN) — Es la pregunta que todos quieren que se responda: ¿por cuánto tiempo estamos protegidos de contraer covid-19 nuevamente tras habernos recuperado? ¿Y qué significa eso realmente?

La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) actualizaron sus pautas en línea sobre la cuarentena para informar que las personas que se han recuperado del coronavirus no necesitan ponerse en cuarentena o hacerse la prueba nuevamente hasta por tres meses. Sin embargo, la agencia aclaró en un declaración a CNN el viernes que esto no significa que las personas sean inmunes a la reinfección.

«Las personas que dieron positivo por covid-19 no necesitan ponerse en cuarentena o hacerse la prueba nuevamente hasta por tres meses, siempre y cuando no desarrollen síntomas de nuevo», indicó la guía de los CDC.

Un portavoz de la agencia dijo que la guía «se basa en la ciencia más reciente sobre el covid-19 que muestra que las personas pueden continuar dando positivo hasta tres meses después del diagnóstico y no ser contagiosas para los demás».

LEE: Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: Si me pongo una de las vacunas que se están desarrollando, y luego sale otra mejor, ¿podría vacunarme otra vez?

Sin embargo, «esta ciencia no implica que una persona sea inmune a la reinfección por SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19, en los tres meses posteriores a la infección. Los datos más recientes simplemente sugieren que repetir la prueba a una persona en los tres meses posteriores a la infección no es necesario a menos de que esa persona presente síntomas de covid-19 y los síntomas no se puedan asociar con otra enfermedad», explicó el comunicado de los CDC.

«Creo que este es un terreno increíblemente difícil», consideró el Dr. William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, quien no participó en la orientación de los CDC.

«Creemos que los anticuerpos se correlacionan con la protección, pero todavía no lo sabemos realmente», dijo Schaffner.

Los efectos prácticos, agregó Schaffner, aún están muy lejos. ¿Puede una persona que tiene anticuerpos comenzar a salir con alguien o dejar de usar una mascarilla, por ejemplo? Absolutamente no, dijo enfáticamente.

¿Cómo funciona la inmunidad?

Nuestro sistema inmunológico adquirido, diseñado para atacar a un invasor específico y previamente reconocido, contiene dos componentes celulares principales: células B y células T. Las investigaciones sobre inmunidad hasta ahora se han centrado principalmente en las células B, una clase de glóbulo blanco programado para encontrar y atar a invasores extraños.

Una vez que se ha adherido a un virus como el coronavirus que causa el covid-19, una célula B «se copia a sí misma y produce anticuerpos, lo que en última instancia crea un mega ejército de neutralizadores para ese invasor en particular», dijo el corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, en una explicación sobre la inmunidad viral.

LEE: Dr. Sanjay Gupta: Por qué no enviaré a mis hijas de regreso a la escuela

«Desafortunadamente, algunos estudios recientes han encontrado que los anticuerpos para este coronavirus en particular pueden desaparecer con bastante rapidez, especialmente en personas que han tenido casos leves de covid-19», dijo Gupta.

Un artículo prepublicado (lo que significa que no se ha publicado en una revista revisada por pares) en julio encontró que las respuestas de anticuerpos parecen disminuir de 20 a 30 días después de que aparecen los primeros síntomas de covid-19.

«Este estudio tiene implicaciones importantes al considerar la protección contra la reinfección con SARS-CoV-2 y la durabilidad de la protección de la vacuna», escribieron los investigadores en el documento.

En junio, un pequeño estudio encontró que las personas que tienen infecciones por coronavirus pero nunca desarrollan síntomas podrían contar con respuestas inmunes más débiles al virus.

Caras vemos, coronavirus no sabemos, dice experto 3:32

Ese estudio halló que un grupo de aproximadamente tres decenas de pacientes asintomáticos con covid-19 tuvieron niveles de anticuerpos significativamente más bajos que los encontrados entre los pacientes con síntomas leves, un hallazgo que sugiere que los pacientes sin síntomas presentaron respuestas inmunes más débiles.

A principios de julio, un estudio del Gobierno de España encontró que solo el 5% de las personas en el país tiene anticuerpos contra el coronavirus y, en lo que puede ser un desarrollo potencialmente preocupante, la investigación también indicó que la inmunidad de las personas al coronavirus disminuye después de unas pocas semanas. Los resultados muestran que el 95% de la población de España sigue siendo susceptible al virus.

LEE: Cierran bares y discotecas, prohibido fumar al aire libre sin distanciamiento, entre otros: España vuelve a imponer restricciones tras aumento de casos de coronavirus

Esto significa que cualquier inmunidad percibida «puede ser incompleta, transitoria y luego desaparecer», advirtió la Dra. Raquel Yotti, jefa del Instituto de Salud Carlos III, en una conferencia de prensa en ese momento. El instituto es una agencia clave del Gobierno que lidera el estudio.

Con la esperanza de una respuesta en las células T

La ciencia espera que el covid-19 también desencadene una respuesta inmune de otro brazo del sistema inmune adquirido: las células T. Una clase de ellas específica, llamada célula T de memoria, ayuda al cuerpo a recordar un invasor específico en caso de que regrese.

Una investigación reciente encontró esas células T de memoria en personas infectadas con SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que crea la enfermedad llamada covid-19. Ese hallazgo hace especular que algunas personas podrían tener casos más leves de covid-19 porque sus células T están reaccionando a la exposición a coronavirus similares encontrados en el pasado.

El virus SARS-CoV-2 pertenece a una gran familia de coronavirus, seis de los cuales se conocía previamente que habían infectado a los humanos. Dos son mortales: el SARS-CoV-1, virus responsable del brote del síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés), que terminó en 2004; y el MERS-CoV, el virus que causa el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés).

Los otros cuatro causan el resfriado común y, como son de amplia circulación todos los años, es posible que muchas personas ya hayan estado expuestas a uno de estos llamados «primos» del nuevo coronavirus.

«Se han estudiado y sabemos que después de que has tenido un resfriado, desarrollas anticuerpos contra esa cepa humana particular de coronavirus y estarás protegido, pero resulta que la protección comienza a disminuir después de aproximadamente un año», explicó Schaffner.

«Ahora, cuando apareció el covid-19, nos preguntamos cuánta protección obtendrías de este virus. Y si obtienes protección, ¿cuánto tiempo durará?», añadió. «Todavía no conocemos ese comportamiento», insistió.

Mantener el rumbo

Otra página del sitio de los CDC, actualizada en junio, hace referencia a la incertidumbre que existe en torno al papel de los anticuerpos en infecciones futuras.

«Tener anticuerpos contra el virus que causa el covid-19 podría brindar protección para no volver a infectarse con el virus. Si esto sucede, no sabemos cuánta protección podrían proporcionar los anticuerpos o cuánto tiempo podría durar esta protección», indicó la agencia con respecto a las pruebas de detección.

Así nos protegen las mascarillas del coronavirus 3:43

Hasta que la ciencia sepa más sobre cuánto dura la inmunidad, Schaffner aconsejó mantener el rumbo de lo que se sabe que funciona: lavarse las manos, el distanciamiento social, evitar multitudes y usar mascarillas.

«No andes buscando razones para no usar máscara, simplemente úsala. Acostúmbrate a ella», insistió Schaffner. «Queremos estar todos juntos en esto para afirmar nuestra solidaridad», agregó.

Andrea Kane de CNN contribuyó a este informe.