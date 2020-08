Noticias CNN

(CNN Español) — En Argentina se repiten las mismas escenas que vemos en todo el mundo: enfermos que luchan por su vida, profesionales de la salud que enfrentan este virus devastador cara a cara y millones de personas que se las ingenian para sobrevivir a una crisis económica sin precedentes. Más allá de las cifras, estas historias nos muestran la crudeza de la pandemia, que no distingue edad, género ni profesión. Conoce algunas historias de primera mano.

Mira el video:

En Argentina la gente no se puede despedir de sus muertos: retratos de la pandemia más feroz

