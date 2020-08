Paty Cantú: «La Mexicana” es un momento y un proyecto en mi vida que enaltece a México

Noticias CNN

(CNN Español) — Fuerte, con un corazón de 1.000 colores y con orgullo de sus raíces, es como la cantante Paty Cantú se define como mexicana, características que van muy de la mano con el sencillo que actualmente promueve y que lleva el mismo nombre: «La Mexicana».

Zona Pop CNN conversó con ella en una videollamada en la que Cantú abrió su corazón «mexa» (palabra común para definir a un mexicano) y expresó el orgullo que siente de ser mexicana y lo que busca con este tema lleno de empoderamiento femenino. Paty se autodefine como «hija de la música y de mi madre».

«La Mexicana» es una mezcla de diversos género musicales que van desde el pop urbano de las calles de México, combinado con beat electrónico, cumbia, trap con melodía ranchera, y con frases de canciones pertenecientes a la cultura popular mexicana, que dan como resultado, una propuesta de un género propio: «Esta es una canción en mi vida y un proyecto que enaltece, reivindica y muestra lo que creo que nos diferencia a México como tierra y como gente con nuestra diversidad cultural, ideológica, religiosa, colorida, sufrida, mágica, pero siempre incansable y con ganas de salir adelante. Hay varias frases o guiños a compositores mexicanos como al inicio con «Cielito Lindo» y frases como «dicen que la distancia es el olvido» de la canción «La Barca», le siguen «Bésame Mucho» y otras divertidas como «Pasito Tun Tun” que muestra toda la diversión del mexa (mexicano)», asegura Paty Cantú.

En dicho tema, Paty hace dueto con la rapera originaria de Monclova, Coahuila, Patricia Polet González Osaria, mejor conocida como Hispana (o Mamba Negra), quien da su toque urbano a la canción: «La Hispana es la máxima rapera en México y le dije a mi equipo que «La Mexicana» debía de darle trabajo al mexicano. La escena musical de nuestro país, se ha ido a mucho a segundo plano en los últimos años, nos hemos convertido en espectadores de lo que sucede en otros lugares y dije que «La Mexicana» tiene que ser congruente de principio a fin, hablé con Hispana y le dije que era la máxima exponente del rap en México, tu hablas con una pluma muy distinta, tu cuentas la historia de grandes mujeres desde otro lugar y eres muy (fregona) y tienes lo que necesito para que esta canción tome la fuerza que debe tener y se enamoró de la canción», afirma Cantú, quien en 2009 obtuvo la Lengua de Los Premios MTV Latinoamérica como Mejor Artista Nuevo Norte.

¿Qué significa ser mexicana para Paty Cantú?

Para mi ser mexicana es vivir con conciencia constante del orgullo de mis raíces y la esperanza. Lo que fue y lo que vendrá desde el corazón de una persona. Los mexicanos no podemos evitar mirarnos unos a otros, hay veces que si, pero a la hora de los golpes de la vida, nos miramos y nos reconocemos. Significa una capacidad de empatía y sentirme con un corazón de mil colores y posibilidades ilimitadas. No se cómo explicarlo más allá de sentirme muy fuerte, no dejo de sentir mi dolor y el ajeno como parte de mi fuerza en todo momento,. Nuestra historia está presente en todo momento. Por eso se tradujo «La mexicana» a todo esto.

Paty Cantú no se cansa de sorprender a sus seguidores y siempre está experimentando con diversos géneros que se verán reflejados en su próxima producción, tal y como ella lo dice: «Cuando Vuelvas», «Llévame Contigo» y «No Hacemos Nada» son parte de «La Mexicana», que saldrá a la venta el 15 de septiembre, tiene como propósito no limitarse.

Sentir esta sensación de música libre, de fusiones distintas de todas las canciones, si las desnudan, las pueden tocar como el género de banda.

Vienen colaboraciones con cantantes de diversos géneros. Hay canciones con letras muy crudas y directas como la depresión o la lucha de la comunidad LGBTQ, vienen historias inspiradas en la empatía generada de esta pandemia».

¿Qué tanto se «metió» en la dirección de este video? ¿Cómo eligió a los íconos de mujeres que aparecen en la producción? ¿Qué nos dijo de su tía abuela, la reconocida actriz mexicana María Félix, conocida como «La Doña»? ¿Cómo ha creado empatía con ella misma en esta época de encierro? Estas y otras preguntas las responde Paty Cantú en un nuevo episodio de Zona Pop CNN.

