Las 5 cosas que debes saber este 13 de agosto: Biden y Harris comienzan su campaña como fórmula demócrata

EE.UU. llega a un acuerdo con Moderna para 100 millones de dosis de su vacuna contra el covid-19. La confianza de los estadounidenses en la policía cae a su nivel más bajo en casi tres décadas. ¿Sabes qué significa «latinx»? Hoy es el día de los zurdos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Biden: La historia de Kamala Harris es la historia de EE.UU.

El virtual candidato demócrata Joe Biden y su compañera de fórmula, la senadora por California Kamala Harris, hicieron su primera aparición juntos en la tarde de este miércoles durante un evento en Delaware. Biden dijo que ella es «una hija de inmigrantes» que «sabe personalmente cómo las familias inmigrantes enriquecen nuestro país, así como los desafíos de lo que significa crecer como persona negra e india en Estados Unidos de América».

EE.UU. llega a un acuerdo con Moderna por 100 millones de dosis de su vacuna contra el covid-19

El Gobierno de Trump llegó a un acuerdo con Moderna Inc. para fabricar y entregar 100 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de la compañía, una vez que sea aprobada, según un comunicado de prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Además:

¿Confiarías en una vacuna de Vladimir Putin?

La confianza de los estadounidenses en la policía cae a su nivel más bajo en casi tres décadas

La confianza de los estadounidenses en la policía ha alcanzado un nuevo mínimo, ayudada en gran parte por una brecha cada vez mayor entre las personas negras y blancas sobre cuánto confían en los agentes. Alrededor del 48% de los estadounidenses dijeron que tienen «mucha» o «bastante» confianza en la policía, frente al 53% del año anterior, según una encuesta de Gallup.

¿Sabes qué significa «latinx»?

Dependiendo de los lugares de internet que frecuentes, puedes haberte encontrado con el término «latinx». La palabra «latinx» ha surgido como un término inclusivo para referirse a personas de origen o ascendencia latinoamericana, que abarca a quienes no se identifican como hombres o mujeres, o que no quieren ser definidos por su género. Lo utilizan periodistas, políticos, corporaciones y universidades. Y en 2018 incluso llegó al diccionario.

Apple, Facebook y otras empresas denuncian las restricciones de visado de Trump

Apple y Facebook se unieron a 50 empresas para presentar un escrito en tribunales con el objeto de denunciar una proclamación de la Casa Blanca de junio que prohíbe categorías de visas basadas en el empleo. El documento sostiene que la acción «fundamentalmente va en contra de los intereses de Estados Unidos, al sofocar la capacidad de las empresas estadounidenses para atraer al mejor talento del mundo, impulsar la innovación y promover la prosperidad económica estadounidense».

A la hora del café

Alyssa Milano, Tom Hanks, Miguel Bosé, Madonna y otras celebridades que han hablado sobre el covid-19

«Por favor, tómense esto en serio», dijo Alyssa Milano cuando mostró cómo está perdiendo el cabello a causa del covid-19. Pero ella no es la única famosa que ha hablado sobre el virus.

En el Día Internacional de los Zurdos, 5 datos curiosos que tal vez no conocías

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Zurdos, una celebración creada por el Club de Zurdos para honrar su estilo de vida. En honor a la fecha, te contamos algunos datos que tal vez no conocías sobre la siniestralidad.

Prueba esta rutina de yoga de 5 minutos antes de acostarte

La experta en fitness Stephanie Mansour, presentadora del programa de PBS «Step It Up With Steph», comparte esta rutina de yoga de cinco minutos para ayudarte a dormir mejor cada noche.

La cifra del día

US$ 1.399

El primer teléfono Android de Microsoft, Surface Duo, saldrá a la venta el 10 de septiembre con un precio de US$ 1.399. ¿Por qué tan caro? Lo analizamos.

La cita del día

«Comenzaremos la vacunación masiva de los rusos en octubre. Esta vacuna estará disponible para otros países cerca de noviembre»

Kirill Dmitriev, director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia, que financió la investigación sobre la vacuna de covid-19 que fue aprobada en el país, se refirió al proceso de vacunación.

Selección del día

El rodillo de US$ 22 del que todos hablan

Es el nuevo “must” de famosos, influencers y estilistas: un rodillo helado para rebajar la hinchazón de la cara, conseguir una piel más brillante y reactivar la circulación.

Y para terminar…

Las mejores acrobacias de Zlatan Ibrahimovich en las redes sociales

La leyenda sueca del fútbol Zlatan Ibrahimovich es conocido mundialmente por sus acrobacias dentro y fuera de las canchas. Hacemos un recuento de sus más deslumbrantes maniobras en su cuenta de Instagram, donde el futbolista del AC Milan es seguido por más de 43,7 millones de aficionados.