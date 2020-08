OPINIÓN | Lo que Cameron Diaz y Ellen Pompeo no necesitan explicar

Noticias CNN

Nota del editor: Peggy Drexler es psicóloga investigadora y autora de «Our Fathers, Ourselves: Daughters, Fathers, and the Changing American Family» y «Raising Boys Without Men”. Trabaja en un libro sobre cómo las mujeres están condicionadas para competir entre sí. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en CNN.

(CNN) — En una entrevista reciente con Gwyneth Paltrow, la actriz Cameron Diaz habló sobre su decisión de dejar de actuar, ofreciendo razones que se centraron en mejorar su calidad de vida. «Me he esforzado tanto durante tanto tiempo», le dijo a Paltrow en un episodio de la serie «In goop Health: The Sessions», y mencionó jornadas laborales de 12 horas que duraron meses.

«Realmente no hice ningún espacio para mi vida personal». Dijo que ahora ha «encontrado la paz» y agregó que «finalmente me estoy cuidando a mí misma».

En los últimos años, Diaz ha centrado su atención en la escritura (es autora de 2 libros) y en la creación de un negocio de vinos. Se casó en 2015 y, a principios de este año, se convirtió en madre primeriza, a los 47 años, de su hija Raddix. Presumiblemente, sus más de 20 años de éxito en el negocio del cine la prepararon financieramente para hacer ese cambio: hacer, en la mediana edad, lo que quiere hacer en lugar de lo que siente que tiene que hacer.

Su historia se refracta en la de la también actriz Ellen Pompeo, de 50 años, quien, también esta semana, reveló que optó por permanecer en el popular programa de televisión «Grey’s Anatomy» durante 15 años en lugar de buscar papeles «más creativos», incluso cuando otros miembros del elenco se fueron, y por la más pragmática de las razones: el dinero y la estabilidad que confería.

Ella explicó esto en una entrevista en el podcast «Jemele Hill Is Unbothered». «La idea de tener este gran esposo y estos 3 hermosos hijos y una vida hogareña feliz era algo que realmente necesitaba completar, para cerrar el agujero en mi corazón», dijo Pompeo, refiriéndose a una infancia infeliz. También hubo un comienzo tardío, dijo (tenía 33 años cuando asumió el papel de Grey, 40 cuando comenzó a tener hijos) «así que tomé la decisión de ganar dinero»: ser una madre trabajadora y, como ella dijo, «estable financieramente».

La forma en que estas dos historias de mujeres llegaron a la prensa brinda una oportunidad interesante para hacer una pausa y reflexionar sobre dónde está nuestra sociedad cuando se trata de nuestras expectativas sobre las mujeres.

La decisión de Diaz, dejar la carrera atrás y convertirse en madre a los 47 años, tuvo una recepción en gran medida amable, aplausos incluso de algunos, para una estrella de cine popular que dejó un trabajo que le quitaba la vida (aunque lucrativo) para tener un hogar y una familia.

Pero varios artículos sobre la elección de la maternidad de Pompeo y las 17 temporadas que pasó en el mismo trabajo llevaron a su deseo de un cheque de pago confiable, e incluso calificaron un titular sarcástico en Vulture: «El dinero en efectivo gobierna todo sobre Ellen Pompeo quedándose en Grey’s Anatomy «.

La idea de que el hogar debe triunfar sobre la carrera es una filosofía que comparten muchas mujeres (y hombres), incluido el 27% de las mamás estadounidenses que, según el Centro de Investigación Pew, se queda en casa para cuidar a sus hijos. Diferentes opciones, como la de Pompeo, aunque son completamente identificables y necesarias para muchas mujeres, aún pueden generar una desaprobación extraña.

Devon Ivie, al escribir en Vulture de la revista New York Magazine, por ejemplo, se centró en la revelación de Pompeo con no poco desprecio, señalando los «depósitos mensuales» que «impactaron en su cuenta bancaria» y su «salario exorbitante». Ese artículo también menciona que Pompeo ha tenido que defender su salario en el pasado.

Maldito si lo hace, maldito si no … ¿verdad? Si eres mujer, a menudo la respuesta es sí.

¿Por qué nos preocupan tanto las decisiones que toman otras mujeres y por qué las toman? ¿O cuánto les pagan por hacerlos o no? (¿Y cuándo, para el caso, cualquiera de nosotros levantaría una ceja ante un hombre que se quedó en un trabajo para ganar mucho dinero, por la razón que sea?)

Que debamos hacer una pausa en tales preguntas en la cultura pop y en todos de la sociedad refleja tanto el arraigo perdurable de un patriarcado que ha establecido durante mucho tiempo los límites del comportamiento y la ambición femeninos aceptables, como la desafortunada aceptación de muchas mujeres a esas mismas restricciones.

De hecho, con demasiada frecuencia las mujeres se miran entre sí con sospecha (algo que estoy explorando con mi compañera psicóloga investigadora Tracy Vaillancourt para un libro sobre la agresión indirecta femenina). Tanto en el caso de Pompeo como en el de Diaz, se trata de mujeres que han tomado decisiones que les funcionaron en momentos específicos de sus vidas, y luego, cuando ya no trabajaban, y cuando cada una podía permitirse el lujo de dejar de tomar las mismas decisiones, tomaron otras diferentes.

Trabajar o no trabajar durante la crianza es una decisión muy personal que enfrentan muchas mujeres y, a menudo, ambos factores se enfrentan entre sí, como si la misma mujer no pudiera querer ambas cosas: formar una familia y ganar dinero. Y, sin embargo, tanto Pompeo como Diaz parecen haberse sentido obligadas a ofrecer una gran justificación para sus decisiones, que han recibido lo que probablemente sea una sobreabundancia de atención de los medios, dada la cantidad de noticias «reales» que se tienen en estos días.

¿Pero adivine qué? Como los hombres, las mujeres no son todas iguales. Esa noción puede ser difícil de recordar para muchas personas. En cambio, con demasiada frecuencia tendemos a tratar a las mujeres (especialmente a las madres) como si todas debieran regirse por las mismas motivaciones y respuestas. Y, luego, si hacen algo inesperado, algo que simplemente quieren hacer, los cuestionamos o incluso los condenamos por ello.

Con los hombres, tendemos a ver las decisiones que toman como necesarias, si es que nos molestamos en comentarlas. ¿Un hombre trabaja 80 horas a la semana? Es para su familia. ¿Se detiene? También es para su familia. Y todo bien.

Sin embargo, una mujer, una vez más, especialmente una madre, que trabaja más de lo que creemos que «debería», a menudo se ve, incluso hoy y aunque lo necesite, como descuidando a su familia o priorizándose a sí misma o al dinero por encima de todo lo demás. Incluso puede luchar para no verse a sí misma de esa manera.

Es un contraste interesante, ¿no?

En verdad, la mayoría de las mujeres se relacionarán con las decisiones de Diaz y Pompeo: quieren tener control sobre sus vidas y vivir mejor, y especialmente en la mediana edad, cuando las oportunidades para las mujeres, y especialmente las mujeres en Hollywood, son menores.

Diaz retrocede para finalmente obtener lo que quiere de la vida; Pompeo se inclina por la misma razón.

Cuando cuestionamos esas decisiones generalmente es porque estamos condicionados. ¿Qué pasaría si, en cambio, las consideráramos, libres de nuestras expectativas, por lo que son: la elección de cada mujer individual? ¿Qué tan diferente sería la vida si apoyáramos a otras mujeres, en lugar de cuestionarlas, incondicionalmente?