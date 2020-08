El descarrilamiento de tren en Escocia es «extremadamente grave», advierte la primera ministra

Noticias CNN

(CNN) — Un tren se descarriló en Aberdeenshire, en el noreste de Escocia, en lo que la primera ministra describe como un «incidente extremadamente grave».

El siniestro ocurrió el miércoles por la mañana en la línea de Stonehaven, dijo la Policía de Transporte Británica (BTP) en un tuit.

«Los agentes fueron enviados al lugar a las 9.43 a. m. y permanecen allí junto a los paramédicos y los bomberos», escribió BTP.

El descarrilamiento es un «incidente extremadamente grave», tuiteó la primera ministra Nicola Sturgeon. «Recibí un informe inicial de Network Rail y los servicios de emergencia y me mantienen actualizada. Todos mis pensamientos están con los involucrados».

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020

Las fotos muestran que había al menos seis ambulancias, una ambulancia aérea y varios vehículos de la policía en el sitio, informa la agencia de noticias PA Media.

El video del lugar mostraba humo en el fondo.

La autoridad de mantenimiento ferroviario NetworkRail Scotland dijo que estaba trabajando con los servicios de emergencia.

«Es demasiado pronto para confirmar la naturaleza exacta y la gravedad del incidente y más detalles estarán disponibles una vez que se conozcan», dijo en un tuit.

El secretario de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, dijo que tuvo una reunión urgente con Network Rail sobre el incidente.

«El Gobierno británico brindará todo su apoyo. Mis pensamientos están con los involucrados y sus familias», tuiteó Shapps.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI

— Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020