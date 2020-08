ANÁLISIS | Rusia canta victoria en la carrera de las vacunas. Pero, ¿confiarías en una vacuna de Vladimir Putin?

Noticias CNN

(CNN) — ¿Confiarías en una vacuna si Vladimir Putin te dijera que es segura?

Pregunta siguiente: ¿Confiaría Donald Trump en una vacuna si Putin le dijera que es segura?

Esta no es la carrera espacial, es una pandemia mundial. Sin embargo, Putin está tratando de cantar victoria. Y mientras la comunidad médica de Estados Unidos ha echado agua fría sobre las sugerencias de Trump de que una vacuna podría estar lista para el día de las elecciones, Putin acaba de sacarse una del sombrero y la llamó Sputnik, en honor a la misión satelital que conmocionó al mundo en 1957.

Nunca hay que subestimar la voluntad de la gente poderosa de participar en alguna propaganda geopolítica. Es por eso que Putin envió suplementos médicos a Nueva York esta primavera, incluso cuando el virus se apoderó de su propio país.

Rusia es el país que reportó muy pocos casos de covid, antes de que el brote fuera imposible de negar. Es el país donde los médicos que critican la respuesta del Gobierno caen por las ventanas.

Las preocupaciones sobre la transparencia son importantes aquí

¿Puedes confiar más en una vacuna rusa de lo que puedes confiar en el resultado de una elección rusa? El tipo de fraude electoral que Trump alega con frecuencia, sin evidencia, que ocurre en Estados Unidos, de hecho ocurre en Rusia, según los organismos de control de la democracia.

Putin y sus intereses son apoyados habitualmente por unas increíbles tres cuartas partes de los votantes. Tres cuartas partes de los estadounidenses no están de acuerdo en casi nada.

Ningún presidente estadounidense ha obtenido mucho más del 60% del voto popular en las elecciones en las que ha sido posible rastrearlo. Diablos, en nuestro extraño sistema habitualmente le damos la Casa Blanca a la persona que obtuvo menos votos. Y todo el mundo lo acepta.

A Trump le gusta bromear sobre continuar sirviendo como presidente en el futuro, pero para hacerlo, tendría que cambiar la Constitución de Estados Unidos, lo que parece completamente imposible. No para Putin. Los votantes lo ayudaron a cambiar la constitución de Rusia el mes pasado.

Durante su mandato, Trump ha mostrado una gran deferencia hacia Putin. Eso podría deberse al desdén de Trump por la evaluación de la comunidad de inteligencia de EE.UU. de que Rusia intentó ayudar en su campaña en 2016 (y está tratando de ayudarlo a ganar nuevamente en 2020). A la Casa Blanca también le gusta decir que ha sido dura con Rusia, aunque hay amplia evidencia de la voluntad de Trump de dejar que Putin juegue de alfa.

Un ejemplo, entre muchos, es su continuo interés en traer de vuelta a Putin al grupo de liderazgo de las democracias industriales. El G7, que solía ser el G8, expulsó a Rusia después de que Putin invadiera Crimea, que había sido parte de Ucrania, en 2014.

¿Sabes qué más dice la comunidad de inteligencia estadounidense que está haciendo Rusia? El mes pasado, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), junto con agencias de países europeos, dijo que supuestos rusos intentaron robar la investigación de la vacuna contra el coronavirus pirateando sistemas informáticos.

En Belarús, al lado de Rusia, Putin se ha enfrentado con el antiguo presidente, Alexander Lukashenko, quien arrestó a mercenarios rusos que, según dijo, intentaban desestabilizar el país en vísperas de su elección. Lukashenko ganó, recibió las felicitaciones de Putin y está en el proceso de aplastar las protestas disidentes.

La carrera de la vacuna es una competencia

El anuncio de una vacuna por parte de Rusia, lo creas o no, debe irritar a Trump. La semana pasada Trump dijo, contra la evidencia de la medicina occidental, que podría haber una vacuna para el día de las elecciones.

«Creo que tendremos la vacuna antes de fin de año, ciertamente, pero alrededor de esa fecha, sí. Creo que sí», dijo Trump el jueves pasado.

La línea de tiempo real, con suerte. Pero expertos médicos de verdad le dijeron a Elizabeth Cohen de CNN que esa fecha límite es imposible.

«No hay manera. Simplemente no hay manera», dijo el Dr. Peter Hotez, experto en vacunas de Baylor College of Medicine y analista médico de CNN.

Incluso si todo sale exactamente de acuerdo con el plan, lo más temprano que estamos viendo es el Día de la Inauguración. A finales de enero.

¿Cómo hizo Rusia esto tan rápido? Los críticos dicen que el impulso del país por una vacuna se debe en parte a la presión política del Kremlin, que desea retratar a Rusia como una fuerza científica mundial.

Aquí hay más:

Rusia no ha publicado datos científicos sobre sus pruebas y CNN no puede verificar la seguridad o eficacia de la vacuna. The New York Times informó que la vacuna rusa no había completado los ensayos.

A pesar de esto, los funcionarios rusos le han dicho a CNN que al menos 20 países y algunas empresas estadounidenses han expresado interés en la vacuna.

No tomar atajos. Si estás interesado en saber por qué es tan importante realizar pruebas exhaustivas en el desarrollo de vacunas, es porque, en este caso, miles de millones de personas necesitarán tomar la vacuna. Lee este sitio web de los CDC sobre los problemas históricos de vacunas. Y ten en cuenta que China también ha comenzado a usar una vacuna en miembros de sus fuerzas armadas.

En desarrollo. Actualmente hay 25 vacunas en ensayos clínicos y más de 100 más en desarrollo, según la Organización Mundial de la Salud. Con suerte, es la más segura o una de esas la que llega a miles de millones de personas en todo el mundo y nos devuelve a la normalidad. Aquí tienes un vistazo a las tres de las que quizás hayas oído hablar.

Las personas en sociedades abiertas deben confiar en que la vacuna no les hará daño. Necesitan confiar en que sus elecciones son válidas. Deben confiar en que el Gobierno busca su bienestar porque, de lo contrario, pueden participar en el proceso y poner a alguien más en el poder.