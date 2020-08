Simon Cowell de «America’s Got Talent» nos da un consejo luego de romperse la espalda

Noticias CNN

(CNN) — Simon Cowell dio un consejo importante luego del accidente por el que terminó en el hospital.

El jurado de «America’s Got Talent» se pronunció en un tuit el domingo luego de que una caída de su bicicleta nueva lo dejara en el hospital, donde debió someterse a cirugía.

Una portavoz de Cowell dijo a CNN el domingo que el exjuez de «American Idol» se rompió la espalda en varios lugares mientras probaba una nueva bicicleta eléctrica en el fondo de su casa en Malibu, California.

«Un buen consejo… Si compras una bicicleta eléctrica, lee el manual antes de montarla por primera vez», escribió Cowell. «Me rompí parte de la espalda. Gracias a todos por sus amables mensajes», escribió.

También tuvo algunas palabras de agradecimiento para aquellos que ayudaron a cuidarlo.

«Y un enorme agradecimiento a todas las enfermeras y doctores», escribió en Twitter. «Algunas de las personas más agradables que he conocido. Manténgase a salvo todos, Simon», agregó.

Cowell, de 60 años, estaba con su familia en el momento del accidente, dijo su representante a CNN.

Tiene un hijo con su pareja, Lauren Silverman.

Alaa Elassar de CNN contribuyó a este reporte.