Cardi B defiende aparición de Kylie Jenner en su video de “WAP”, pero detrás de la indignación hay historia

(CNN) –– El cameo de Kylie Jenner en el video del nuevo éxito de Cardi B y Megan Thee Stallion, «WAP», desató una respuesta tan negativa que una petición en línea para eliminar las imágenes de Jenner ya ha conseguido miles de firmas e incluso llevó a Cardi B a salir en su defensa.

Pero el problema va más allá de que Jenner aparezca caminando con un atuendo sexy.

La petición, realizada en Change.org, exige que la escena de Jenner sea sacada del video «WAP» y señala: «El video era perfecto hasta que vimos a K y quise lanzar mi teléfono».

La escritora de The Root, Danielle Young, quizás resumió mejor la frustración que algunas mujeres negras sintieron al ver a Jenner, una mujer blanca, en un video que parece celebrar que las mujeres negras son dueñas de su sexualidad.

Young publicó imágenes de la cantante Normani bailando ferozmente en el video de “WAP» y escribió que «Normani hizo TODO esto y Kylie caminó por el pasillo y abrió una puerta».

«Si esa no es una señal visual perfecta de que las mujeres negras tienen que hacer más y las mujeres blancas hacen lo mínimo para llegar a alguna parte, no sé entonces lo que es», tuiteó Young.

Cardi B respondió en una serie de tuits que luego fueron eliminados. «No todo se trata de raza», escribió.

«¿Por qué estuvo Kylie en mi video musical? Trató a mi hermana y a mi hija de manera tan encantadora en la fiesta de cumpleaños de su hijo», añadió Cardi B, e indicó que su esposo, el rapero Offset, es cercano al rapero Travis Scott, el padre de la hija de Jenner, Stormi.

La hija de Kylie Jenner, idéntica a su madre 0:40

CNN se ha comunicado con los representantes de Jenner, Cardi B y Megan Thee Stallion para obtener comentarios adicionales.

Durante un tiempo ha existido una molestia latente entre algunos estadounidenses negros que se han quejado de que las mujeres de la familia Kardashian/Jenner a menudo se han apropiado de la cultura negra para beneficiar sus diversas marcas.

Pepsi suspendió la transmisión de un comercial en el que aparecía Kendall Jenner entregándole a un policía una lata de refresco durante una protesta ficticia en 2017, después de acusaciones de apropiarse del movimiento Black Lives Matter.

Kim Kardashian West fue criticada ese mismo año por aparecer con un tono de piel más oscuro en la portada de la revista Interview, en la que representaba el clásico look de la ex primera dama Jacqueline Kennedy.

LEE: Pepsi retira el polémico comercial de Kendall Jenner

Oscurecer la piel por motivos de moda o redes sociales se conoce como «blackfishing», un término que hace referencia a la práctica denominada «catfishing», en la que una persona se hace pasar por alguien que no es.

Kardashian West también provocó una ola de críticas por llevar el cabello trenzado durante los MTV Video Music Awards de 2018.

En 2014, Kylie Jenner publicó una foto en Instagram de la empresaria negra Heather Sanders con cabello pintado de azul.

Meses después, Jenner lucía extensiones de cabello azul, que también estaba vendiendo través de una asociación con la compañía Bellami, según la revista Marie Claire, la cual señaló que Jenner no reconoció a Sanders como su inspiración.

Jenner también ha sido acusada de usar relleno en sus labios, un procedimiento que admitió en 2015, para cambiar la forma de su boca y parecerse más a una mujer negra.

En 2016, Khloe Kardashian fue criticada por lucir «nudos Bantú», otro peinado asociado a la identidad negra, y de repente aparecieron videos y artículos como si ella hubiera inventado el estilo.

La celebridad de televisión Kim Kardashian asiste a los premios MTV Movie and TV Awards 2018, en Barker Hangar, el 16 de junio de 2018 en Santa Mónica, California.

Cuando Kardashian West se propuso «romper internet» mostrando su generoso trasero para la revista Paper, la imagen suscitó algo de rabia en la comunidad negra por parte de aquellos que la vieron como una parodia de Saartjie Baartman, una mujer negra que fue etiquetada «Hottentot Venus» y comercializada como exhibición en un «espectáculo de fenómenos» itinerante durante la era de la esclavitud en Estados Unidos.

La comentarista política Sally Kohn escribió un artículo para The Washington Post sobre la difusión de la foto de Kardashian West y planteó otros ejemplos de cómo la familia alimentaba la ira por cuestiones raciales.

Kohn destacó que Kardashian atacó a sus enemigos por decir que ella no posee ningún talento.

«Pero creo que Kardashian sí tiene un talento: explotar la fetichización de las mujeres de color para llenar su propio bolsillo», escribió Kohn. «Ella es como un caballo de Troya desnudo para un mensaje tortuoso: que el resto de nosotros no deberíamos argumentar un montón sobre sexismo y racismo porque, oye, Kim Kardashian se está riendo de eso. Todo el camino hasta el banco».

Kardashian West ha evolucionado desde entonces y en mayo habló sobre el privilegio blanco y en apoyo de Black Lives Matter.

Sin embargo, eso no ha detenido la ira dirigida hacia ella y su familia por parte de algunos miembros de la comunidad negra.