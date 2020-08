‘Matrix’ es una alegoría a la transición de género, según Netflix y su codirectora Lilly Wachowski

Noticias CNN

(CNN) — Netflix publicó un hilo en Twitter explicando los temas trans en «The Matrix», después de que una de sus codirectoras confirmó a principios de esta semana que la película era una alegoría de la transición de género.

Lilly Wachowski, quien coescribió y codirigió la película con su hermana Lana Wachowski, habló con el servicio de sobre la intención detrás de la película de ciencia ficción en una entrevista publicada en YouTube este martes.

Ambas hermanas se declararon transexuales varios años después del estreno de la exitosa película.

Hablando 21 años después de que la primera entrega de «Matrix» llegara a nuestras pantallas, Wachowski dijo que la historia era «todo sobre el deseo de transformación», y agregó que provenía de «un punto de vista cerrado» porque el mundo empresarial no estaba listo para escuchar el mensaje en ese momento.

For years, fans of THE MATRIX have discussed the film through a trans lens. If you’ve heard the theory before or just learned about it, here’s a thread breaking down the trans allegory of the film, from trans writers and critics.

Welcome to the desert of the real. (thread) pic.twitter.com/XlgY8hAcNI

— NetflixFilm (@NetflixFilm) August 6, 2020

Después de sus comentarios, Netflix escribió sobre la alegoría en una serie de mensajes publicados en Twitter el jueves, haciendo uso de las ideas ofrecidas por escritores y críticos.

El hilo cita al personaje principal de la película, Neo, como un buen ejemplo de la narrativa transexual.

«Al ‘despertar’, Neo comienza su transición de una identidad —Thomas A. Anderson, un nombre que le dieron las máquinas— a un nombre elegido por él mismo, Neo, el elegido», dice una publicación.

Netflix también menciona el uso de píldoras como parte de una alegoría más amplia.

En una de las escenas más famosas de la película, el líder rebelde Morpheus le ofrece a Neo una pastilla roja o una pastilla azul.

Neo decide elegir el rojo, que le permitirá ver la verdad, en lugar del azul, que lo mantendrá en la ignorancia.

La píldora es su «puerta de entrada para ver el mundo como es y los sistemas construidos para definir y controlar su identidad» y también es «una metáfora adecuada para la terapia hormonal», dice un mensaje en el hilo.

Wachowski dijo que estaba contenta de que la gente hablara sobre la narrativa trans en las películas de «Matrix».

«Me encanta lo significativas que son esas películas para las personas trans y la forma en que se me acercan y me dicen: ‘Estas películas me salvaron la vida’», le dijo Wachowski a Netflix.

El próximo «Matrix 4» verá el regreso de los miembros originales del elenco Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Será dirigida por Lana Wachowski.