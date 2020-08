Asintomáticos con covid-19 pueden portar tanta carga del virus como aquellos con síntomas, revela nuevo estudio

Noticias CNN

(CNN) –– Los pacientes de covid-19 que no presentan síntomas pueden tener en sus cuerpos cantidades del virus similares a aquellos que son sintomáticos, según un nuevo estudio de Corea del Sur. Esto sugeriría que podrían transmitir el virus a otras personas.

La investigación, publicada en la revista JAMA Internal Medicine este jueves, incluyó datos de 303 pacientes de covid-19 que se encontraban aislados en marzo dentro de un centro de tratamiento comunitario en Corea del Sur. Los participantes, en su mayoría adultos jóvenes, tenían una edad media de 25 años.

De esos pacientes, 193, es decir el 63,7%, presentaron síntomas en el momento del aislamiento, según el estudio. Mientras que 110 pacientes parecían no tener síntomas.

Solo el 19,1% de los pacientes asintomáticos desarrollaron síntomas finalmente durante el aislamiento, en comparación al 80,9% que permanecieron asintomáticos y no tuvieron síntomas durante un promedio de 24 días que fueron monitoreados en el estudio.

Se tomaron muestras de hisopos nasales y de garganta a cada paciente. Luego, los investigadores analizaron esas pruebas y examinaron el material genético viral llamado ARN, observando de cerca las cargas virales, que se refieren a la cantidad de virus que una persona tiene en su cuerpo.

El estudio encontró que la carga viral en pacientes asintomáticos parecía ser similar a la de aquellos que presentaban síntomas.

Los investigadores destacaron en su reporte que las cargas virales de pacientes asintomáticos desde cuando fueron diagnosticados hasta que recibieron el alta del centro de tratamiento tendían a disminuir más lentamente que las de quienes fueron sintomáticos y presintomáticos.

El estudio tuvo algunas limitaciones, entre ellas que se necesita más investigación para determinar si resultarían hallazgos similares en un grupo más grande de pacientes. El informe tampoco no pudo determinar cuán infecciosa era cada persona.

«Aunque la alta carga viral que observamos en pacientes asintomáticos plantea una clara posibilidad de riesgo de transmisión, nuestro estudio no fue diseñado para determinar esto», escribieron los investigadores.

«Es importante señalar que la detección de ARN viral no equivale a que un virus infeccioso esté presente y sea transmisible», añadieron. «Para una mejor comprensión de la diseminación viral y la potencial transmisión de la infección asintomática, se necesitan grandes estudios epidemiológicos y experimentales rigurosos», completaron.

Investigaciones diferentes han sugerido anteriormente que la «transmisión silenciosa» ––es decir, la propagación del virus por parte de alguien sin síntomas obvios–– podría ser responsable de la mitad de todos los casos de coronavirus en Estados Unidos.

La transmisión a través de personas sin síntomas, o durante los pocos días antes de que aparezcan, puede ser el principal motivo de la propagación de covid-19, según un estudio anterior publicado en julio en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Este lunes, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., el Dr. Anthony Fauci, dijo que la transmisión asintomática es un factor determinante en la propagación comunitaria.

«Hay personas están propagándolo [el coronavirus] y que no presentan ningún síntoma, y ​​sabemos que definitivamente ocurre. Es difícil identificarlo, y es difícil hacer la detección, aislamiento y rastreo de contactos», señaló Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, durante una rueda de prensa con el gobernador de Connecticut, Ned Lamont.

«No es fácil identificar quiénes son estos propagadores», sostuvo Fauci. «Eso hace que sea mucho más difícil de contener».

