El presidente de Perú, Martín Vizcarra, nombra a su nuevo gabinete

(CNN Español) — Luego de que el Congreso de la República le negara este martes el voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, nombró a su nuevo gabinete. Walter Martos, quien se desempeñaba como ministro de Defensa, asume la presidencia del nuevo Consejo de Ministros. De los 18 que acompañan al nuevo premier, 13 se mantienen en sus cargos mientras que cinco carteras fueron asumidas por nuevos funcionarios.

Uno de los de los ministros ratificado en su cargo fue el de Educación, Martín Benavides; con ello, el presidente Martín Vizcarra reafirma el apoyo a la reforma en la educación universitaria que su gobierno lleva adelante. Y es que, durante su presentación ante el Congreso -este martes- Pedro Cateriano dijo: “A mí se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que, por lo tanto, iba a ser difícil que se me extendiera el voto de confianza”.

Tras la negativa del Parlamento de entregarle la confianza al gabinete de Cateriano, el presidente Vizcarra —en un mensaje a la Nación— dijo: “El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado; los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria”.

En medios locales, Pedro Cateriano dio mayores detalles sobre la afirmación hecha en el Congreso y dijo que ésta le había sido transmitida por presidente de esa institución, Manuel Merino, en una reunión que sostuvieron días antes de solicitar el voto de confianza.

Este miércoles, el presidente del Congreso, Manuel Merino, confirmó la reunión con Cateriano y rechazó “cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza”. Y dijo que se comunicó con Cateriano “para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete, que se sustentaron en esa conversación en tres opiniones, que no eran ni siquiera un tema de poner en bandeja la cabeza de algún ministro”. Merino también dijo que “la crisis del gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, porque él ha sabido del fracaso que viene teniendo en el tema de salud, en el tema económico”.

El ministro de Educación Martín Benavides —a quien se refirió Pedro Cateriano durante su exposición en el Parlamento el día martes antes de asumir el cargo en la cartera de Educación— encabezó la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) y llevó adelante acciones que, como parte de una reforma universitaria, negaron la licencia a 46 universidades de las más de 135 que existen en el país.

Benavides en junio le dijo a la cadena RPP que la reforma universitaria chocó con intereses representados en el Congreso.

El ministro de Educación tiene pendiente una interpelación en el Congreso que continuará su curso al haber sido ratificado por Martín Vizcarra en el cargo. Otro funcionario ratificado y con una interpelación pendiente, es la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

Por fuera de estas interpelaciones, el nuevo gabinete deberá presentarse en un máximo de 30 días al Congreso de la República para buscar la aprobación del voto de confianza que le fue negado a Cateriano.

El Congreso podría volverle a negar la confianza a este gabinete; si ello ocurre, el presidente Vizcarra deberá nombrar a uno nuevo. Ante dos negaciones de confianza, la Constitución peruana posibilita al presidente de la República a disolver el Congreso, como lo hizo Vizcarra en octubre de 2019. Sin embargo, la Carta Magna, también prohíbe que una disolución ocurra cuando el presidente en funciones esté en el último año de su mandato, como ocurre con Vizcarra, quien debe entregar el poder el 28 de julio del próximo año.