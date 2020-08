Tras dejar al menos cinco muertos en la costa este, Isaías se traslada a Canadá

Noticias CNN

(CNN) — Isaías, ahora un ciclón postropical, se ha mudado al sureste de Canadá, llevando fuertes lluvias y fuertes vientos sobre la provincia de Quebec.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta ahora son de aproximadamente 64 km/h y se espera que se debiliten, dijo el Centro Nacional de Huracanes, que agregó que es probable que la tormenta se disipe el miércoles por la noche o el jueves.

Un aviso de viento estuvo vigente para todo el este y norte de Maine hasta la madrugada del miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional en Caribou.

«Estamos viendo numerosos informes de vientos borrascosos a 56-72 km/h dentro de las duchas y detrás de la precipitación. Podríamos ver ráfagas de hasta 80 km/h. Esto puede causar que árboles caigan en las líneas eléctricas», dijo el servicio en Twitter.

El sistema de tormenta mató a varias personas mientras arrasaba la costa este después de tocar tierra como huracán de categoría 1 en Ocean Isle Beach, Carolina del Norte, el lunes.

5 muertos en el camino de la tormenta

Al menos dos personas murieron cuando un tornado golpeó un parque de casas móviles en Windsor, Carolina del Norte, dijeron funcionarios del condado de Bertie. Doce personas resultaron heridas y llevadas a hospitales.

En el condado de St. Mary’s en el sur de Maryland, el conductor de un automóvil murió después de que un árbol cayera en el techo del vehículo. El servicio meteorológico informó que al menos tres tornados separados ocurrieron en la parte sur del estado la madrugada del martes. Dos estaban en el condado de St. Mary mientras que el otro estaba en el condado de Calvert, dijo el servicio.

Mario Siles, de 60 años, fue encontrado dentro de una camioneta Dodge 2014 «con trauma en la cabeza y el cuerpo», y declarado muerto en el lugar, dijo una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York. En Delaware, una mujer de 83 años fue encontrada debajo de una gran rama en un estanque cerca de su casa, le dijo a CNN Jason Hatchell de la Policía Estatal de Delaware.

En toda la región, casi tres millones de personas estaban en la oscuridad la madrugada del miércoles, según poweroutage.us, incluidos más de 800.000 en el estado de Nueva York.

Maestro lleva a niños de guardería a tierra firme

En el condado de Cecil, Maryland, Isaías inundó una guardería, lo que provocó que un maestro llevara a sus 25 estudiantes a un lugar seguro, informó WBAL, afiliada de CNN.

«Nuestro estacionamiento se inundó», dijo Brittany Austin a la estación de noticias. «Entonces, para poder llevar a los niños a los padres, que tuvieron que estacionarse tan pronto como entraron en el estacionamiento, tuve que abrirme paso a través de unos 2 metros de agua para llevarlos a los padres».

Varias calles se inundaron el martes, informó la afiliada.

Árboles arrancados y calles sumergidas

Cuando la tormenta se trasladó a Canadá, dejó a su paso inundaciones de vecindarios y residentes estadounidenses que limpiaron los daños.

En Eastwick, Filadelfia, a algunos residentes se les dijo que evacuaran sus hogares mientras las calles se transformaban en ríos el martes, informó WPVI, afiliada de CNN.

«Estaba sentada en mi sala de estar y le decía a mi esposo que el agua llegaba por la parte de atrás», dijo Tanya Andrews a la afiliada. «Ya estaba inundado. Luego vino el capitán de policía y nos dijo que evacuaramos. Mi casa está inundada».

79th and Lindbergh is under water. Multiple buildings from an apartment complex near Darby Creek have flooded. @6abc pic.twitter.com/xUDA52ejAP

— Christie Ileto (@Christie_Ileto) August 4, 2020

En la parte noreste de la ciudad, los techos fueron levantados, los cables estaban en el suelo y los residentes dijeron a la estación de noticias que vieron fuertes vientos arrancando árboles del suelo.

«Algo sacado de una película, esa es la única forma en que puedo explicarlo», dijo un residente a la estación de noticias.

Michael Guy de CNN contribuyó a este informe.