Nicolás Maduro tilda de «imbéciles» a los que dudan de la voz de Diosdado Cabello en enlace telefónico

(CNN Español) — El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de «imbéciles» a quienes duden de la voz de Diosdado Cabello, tras un enlace telefónico atribuido al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

«¿Quién es, entonces?, ¿Guaidó? ¿Quién es?, ¿Leopoldo López?, ¿Ramos Allup?», dijo Maduro, que no especificó quiénes eran los que dudaban.

Maduro sostuvo una reunión por videoconferencia televisada, este lunes, con la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Cabello, quien tiene coronavirus, “no se pudo conectar en cámara”, aseveró el mandatario.

Después de la llamada, se desató una controversia en redes sociales sobre la posibilidad de que esa no fuera realmente la voz de Cabello.

Los comentarios a favor y en contra figuran incluso en los hilos del propio político oficialista y también del cuestionado mandatario venezolano.

“Estamos dando una batalla que hemos estado dando en los últimos días, una batalla que no ha sido sola porque nos hemos sentido acompañados de un pueblo con sus oraciones”, dijo Cabello, quien el 9 de julio anunció que tenía covid-19.

“Tremenda batalla, Diosdado, te queremos mucho”, dijo Maduro tras el enlace telefónico.

“Qué feliz me siento, la fuerza de nuestro pueblo, puedo sentirla, recorre mi cuerpo y me sube la moral hasta las nubes, regresar de esta enfermedad, acompañado de las oraciones y el amor del pueblo no lo cambio por nada, tengan la certeza que nosotros venceremos!!”, escribió Cabello en su cuenta de Twitter después de la llamada.