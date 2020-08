Iker Casillas anuncia su retiro del fútbol

Noticias CNN

(CNN Español) — Iker Casillas anunció su retiro del deporte a través de su cuenta de Twitter este martes.

«Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as», tuiteó el futbolista español acompañado de una extensa carta y una imagen de él frente a un estadio vacío.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh

— Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

«Tengo claro que no es punto y final, el viaje no acaba aquí», escribió Casillas. «Hoy dejo atrás esos tres palos que me vieron crecer como portero, los que en cada momento me colocaron en mi sitio y me obligaron a mantener los pies en la tierra, esos tres palos a los que tanto debo, y que seguro que echaré de menos».

«Iker Casillas es uno de los grandes símbolos del Real Madrid. Los madridistas estamos hoy especialmente orgullosos por uno de nuestros eternos capitanes. Capitán también de la selección española. Hoy, Iker Casillas se despide como jugador profesional, habiendo contribuido a engrandecer aún más el mito y la leyenda del Real Madrid», escribió el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la página web del equipo del que Casillas fue parte durante la mayor parte de su carrera.

«Desde el Real Madrid hoy queremos transmitirle nuestro cariño, nuestra admiración, y por supuesto, nuestra gratitud por todo lo que nos ha dado, tanto dentro, como fuera de los terrenos de juego. Y quiero agradecer también a su esposa Sara todo el apoyo que siempre le ha dado a Iker Casillas. Para Sara, también, todo nuestro afecto y todo nuestro cariño», añadió Pérez.