La tormenta tropical Isaías se dirige a las Carolinas y podría convertirse en huracán

(CNN) — Después de un fin de semana de preparación para tormentas con los equipos de servicios públicos organizados y los refugios abiertos en la Florida, la tormenta tropical Isaías está en camino de impactar a las Carolinas, con advertencias de tormenta extendidas hasta el norte de Delaware temprano el lunes por la mañana.

Si bien la Florida no enfrentó la peor parte de la tormenta (se redujo de huracán a tormenta tropical mientras se deslizaba por la costa este), muchos condados y ciudades en el estado del sol se prepararon para enfrentar una posible tormenta durante la pandemia de covid-19.

Ahora las comunidades costeras en las Carolinas podrían estar en el camino de la tormenta, con una marejada de 60 cms a 1,2 metros sobre el nivel del suelo desde Edisto Beach, Carolina del Sur hasta Cape Fear, Carolina del Norte, según el Centro Nacional de Huracanes.

Evacuaciones ordenadas para comunidades costeras

Se espera que Isaías esté «cerca de tener fuerza de huracán cuando llegue a las Carolinas» el lunes por la noche, dijo la última alerta del Centro Nacional de Huracanes, señalando que «hay poca diferencia entre una fuerte tormenta tropical o un huracán de categoría 1, en términos de impacto».

Las comunidades de Outer Banks de la isla Ocracoke, que sufrió un impacto directo del huracán Florence en 2018, y la isla Hatteras emitieron evacuaciones obligatorias el viernes para todos los visitantes y residentes antes de la tormenta anticipada que podría provocar inundaciones en la costa y propiedades adyacentes, imposibilitando el paso por carretera en el área.

Se ordenó a los visitantes que evacuaran Ocean Isle y Holden Beach el sábado, dijeron las autoridades.

Here are the 11 pm EDT Sunday, August 2 Key Messages for Tropical Storm #Isaias. For the full advisory on #Isaias, visit https://t.co/UPxJ5CL7iJ pic.twitter.com/iWDu3wq14y

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 3, 2020

Tierra adentro, se espera que los ríos Nuese y Cape Fear se eleven por encima del nivel de inundación moderado, tuiteó el Departamento de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte el domingo.

Se esperan vientos fuertes de hasta 112 kph y podrían derribar las líneas eléctricas y los árboles. Los tornados también son posibles en Carolina del Norte y Carolina del Sur, dijo el departamento de manejo de emergencias de cada estado.

Hay una advertencia de sobretensión para los condados de Charleston y Colleton, incluido el centro de Charleston, que también podría ver de 60 cms a 1,2 metros de agua oceánica.

El viernes, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunció que no emitiría una evacuación obligatoria, pero que los residentes deberían continuar monitoreando la situación climática.

«En este momento esperamos que esta tormenta no nos golpee con fuerza si es que nos golpea en absoluto», dijo McMaster. «En este momento no tenemos ninguna intención de declarar ningún tipo de evacuación».

El director de la División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur (SCEMD, por sus siglas en inglés), Kim Stenson, dijo que su departamento implementará su nuevo plan de respuesta de emergencia para un entorno de covid que incluye la detección del virus, el suministro de equipos de protección personal, así como la creación de áreas de aislamiento social y distanciamiento en los refugios.

SCEMD examinará a las personas antes de que suban a los autobuses para el transporte a los refugios y tendrá menos personas en los autobuses, lo que requerirá más viajes, dijo.

Los refugios son para aquellos que se encuentran en hogares que pueden no soportar los vientos con fuerza de tormenta tropical, agregó Stenson.

MIRA: Pronósticos sobre la trayectoria de Isaías en la costa este de EE.UU.

Las empresas de servicios públicos se preparan

Una alerta de tormenta tropical está en vigor desde Delaware hasta el norte de Rhode Island, ya que la tormenta está en camino de avanzar hacia la costa después de que golpee las Carolinas el lunes por la noche.

Los estados del Atlántico medio deberían ver los efectos de la tormenta el martes en la bahía de Delaware, el río Tidal Potomac, la bahía de Chesapeake y Long Island Sound.

Para el miércoles por la mañana, Nueva Hampshire y Maine verán lluvia como resultado de Isaías.

Las compañías de servicios públicos en el área se están preparando para la tormenta y han asegurado a sus clientes que están listos para responder durante la pandemia.

Eversource, una compañía de energía que sirve a Connecticut, Massachusetts y Nueva Hampshire, dijo en un comunicado el domingo que está monitoreando de cerca el camino de Isaías y tendrá equipos adicionales a la mano. La compañía dijo que ha estado trabajando bajo un plan de pandemia desde marzo, y que sus medidas de seguridad también se aplicarían durante una respuesta a una tormenta mayor.

Philip O’Brien, portavoz de ConEdison de Nueva York, dijo que su empresa de servicios públicos también está preparada para Isaías, y agregó que la tormenta tropical que pasó el 10 de julio resultó ser un buen ensayo.

«Lo que estamos haciendo ahora, a partir de ayer, es monitorear la tormenta y prepararnos para cualquier posible impacto en el área de servicio. Estamos siguiendo el camino y tenemos diferentes contingencias», dijo O’Brien. «Un modelo dice que se desprenderá y se debilitará, y el otro dice que podría seguir siendo de categoría 1. Estamos organizando al equipo designado que saldrá, lo que parece ser a última hora del lunes o temprano el martes, y determinará la respuesta adecuada en ese momento.»

Taylor Ward y Ganesh Setty de CNN contribuyeron a este informe.