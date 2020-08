En estas compañías los empleados trabajarán desde casa hasta 2021, o para siempre

Noticias CNN

Nueva York (CNN) — A medida que el coronavirus continúa propagándose por Estados Unidos, las empresas están llegando a un acuerdo con un futuro de trabajo que no se parece en nada a lo que era antes, y muchos están revisando sus planes para volver a la oficina.

Algunos empleados no regresarán a sus oficinas hasta al menos 2021, mientras que otros quizás nunca vuelvan a ver su oficina.

Twitter comenzó la tendencia a mediados de mayo cuando anunció que algunos de sus empleados podían trabajar permanentemente desde casa. Y la semana pasada, Google anunció que sus empleados trabajarán desde su casa hasta 2021.

«Espero que esto ofrezca la flexibilidad que necesitan para equilibrar el trabajo con el cuidado de ustedes y sus seres queridos durante los próximos 12 meses», escribió el presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, en un memorando a los empleados, cuya copia fue obtenida por CNN Business.

Estas decisiones llegan en un momento en que los problemas por el cuidado de los niños, educación y seguridad continúan creciendo.

MIRA: Google extiende el trabajo desde casa hasta hasta julio de 2021

Con el cierre de las escuelas y guarderías, según el Fondo Monetario Internacional, las mujeres están siendo las más afectadas por la recesión pandémica, y algunas compañías están cambiando en un esfuerzo por reconocer eso.

Lo que está claro es que las oficinas no se verán igual para los empleados que actualmente trabajan desde su casa, pero planean regresar en 2021.

Estas compañías anunciaron que los empleados no volverán a la oficina hasta al menos 2021:

Google

Universal Music Group

Warner Music Group

Sony Music

Amazon corporate

Viacom

Scotiabank

RBS (Royal Bank of Scotland)

Group Nine Media

Indeed

Estas compañías les dijeron a sus empleados que nunca más tienen que volver a la oficina:

Facebook

Twitter

Square

Slack

Shopify

Zillow

Dime Xavier: las reglas infalibles del liderazgo 3:03