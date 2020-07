Texas supera a Nueva York en número de casos de coronavirus

Noticias CNN

(CNN) — Los casos de coronavirus en Texas han aumentado a más de 418.000, colocando al estado en un recuento de casos más alto que en Nueva York.

Nueva York, que alguna vez fue el epicentro estadounidense de la pandemia, ahora ocupa el cuarto lugar en el recuento total de casos detrás de California, Florida y Texas, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Los equipos médicos de primera línea en Texas dijeron que los picos en el estado han cobrado su precio.

“Es muy difícil. Estamos viendo a familias enteras de nuestras comunidades devastadas por el virus”, dijo el Dr. Martin Schwartz, que trata a pacientes en unidades de cuidados intensivos. “Muchas muertes dentro de una sola familia. Es terrible”.

El principal epicentro en el estado es el Valle del Río Grande, donde los hospitales comenzaron a alcanzar su capacidad máxima a principios de este mes.

Los funcionarios de salud dicen que la pandemia está causando estragos en las comunidades del condado de Hidalgo.

“Es un tsunami lo que estamos viendo en este momento”, dijo el Dr. Federico Vallejo, un neumólogo de cuidados críticos. Le dijo a CNN la semana pasada que está tratando a hasta 70 pacientes al día en comparación con los 15 a 20 habituales que un médico de cuidados críticos ve durante un turno.

Texas fue uno de los primeros estados en reabrir en mayo, pero el gobernador Greg Abbott anunció una pausa para cualquier reapertura en junio cuando aumentaron los casos. Ahora Texas es uno de los 41 estados que implementan requisitos de usar máscara obligatoriamente de alguna forma para proteger contra la propagación del virus.

Aunque muchos expertos en salud enfatizan la importancia de usar máscaras para protegerse contra la propagación del virus, su uso ha sido objeto de debate en el público.

El representante republicano de Texas Louie Gohmert, quien frecuentemente se ha negado a usar una máscara, dio positivo para coronavirus.

Gohmert le dijo a CNN el mes pasado que no usaba una máscara porque le habían hecho una prueba y aún no tenía el virus. “Pero si me contagio, nunca me verás sin una máscara”, dijo. Pero comenzó a usar una máscara sobre todo en las últimas dos semanas, dijo.

Gohmert le dijo a KETK este miércoles que pudo haber contraído coronavirus al usar incorrectamente su máscara.

“No puedo evitar pensar que si no hubiera usado una máscara en los últimos 10 días más o menos, realmente me pregunto si me habría contagiado”, agregó Gohmert. “Ya sabes, moviendo la máscara, haciendo lo correcto, estamos destinados a poner un poco de virus en la máscara. Es muy probable que eso haya sucedido”.

Si bien el uso incorrecto de una máscara puede exponer a una persona al virus, los expertos dicen que se propaga principalmente de persona a persona.

— Ed Lavandera, Haley Brink y Kevin Liptak de CNN contribuyeron a este informe.