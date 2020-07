OPINIÓN | Si el béisbol no puede ser seguro, ¿cómo pueden serlo las escuelas?

Noticias CNN

Nota del editor: Amy Bass (@ bassab1) es profesora de estudios deportivos en Manhattanville College y autora de «One Goal: A Coach, a Team, and the Game that Brought a Divided Town Together» y «Not the Triumph but the Struggle: The 1968 Olympics and the Making of the Black Athlete», entre otros títulos. Las opiniones expresadas aquí son propias de la autora. Leer más opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN) — Para uno de los muchos miembros de los Miami Marlins que dio positivo de covid-19, es probable que haya pasado un siglo desde que Rudy Gobert, el primer jugador de la NBA en dar positivo de covid-19 en marzo, dijo que lamentaba minimizar los riesgos de la enfermedad. Pero aquí estamos: los Bravos de Atlanta se enfrentaron a los Marlins en un juego de exhibición la semana pasada, los Orioles de Baltimore no tienen a nadie a quien jugar ahora, el juego de los Yankees contra los Philies se pospuso, y quedan dudas sobre por qué los Marlins jugaron el domingo, después de que se supo la noticia de que cuatro jugadores dieron positivo, incluido, aparentemente, José Ureña, rascado desde su inicio programado.

Los juegos solo pueden continuar hasta que ya no puedan, algo que las escuelas de Florida, que están programadas para reabrir en agosto, podrían tomar en cuenta, especialmente cuando los Marlins esperan su última ronda de resultados de exámenes en habitaciones de hotel en Pensilvania. El suyo es un lujo que estudiantes y maestros, sin duda, no tendrán a su disposición durante el próximo año escolar.

En lugar de servir como recompensa por obtener nuestra respuesta a una pandemia mundial, instalando las medidas necesarias de distanciamiento social y mascarillas, mascarillas que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. podrían llevar esto a un nivel manejable en cuestión de semanas: el béisbol es ahora un microcosmos de cómo luchar mejor contra nuestros fracasos implosivos, un gran experimento para nuestras otras instituciones, tal vez especialmente para las escuelas públicas que el hombre de la Casa Blanca está tan ansioso por reabrir para que Estados Unidos pueda «volver al trabajo.» Así como el deporte, particularmente la NBA, se convirtió en la señal clave para que Estados Unidos cerrara todo en marzo, ahora tiene que mostrar el camino de regreso.

Primero, hablamos sobre el regreso al deporte y la escuela, a los gimnasios y cines, a fines de abril, cuando la curva comenzó a aplanarse en los puntos críticos de Estados Unidos a través del trabajo duro, de los estrictos mandatos sobre el uso de mascarilla y distanciamiento social. Incluso aquí, en New Rochelle, Nueva York, donde la escuela de mi hija fue una de las primeras en cerrar en la costa este, comenzaron los planes para el otoño, contando con una trayectoria que tenía sentido según los datos.

La NBA, una de las primeras instituciones importantes en el país en cerrar, despertando a muchos estadounidenses ante el inminente desastre, elaboró un plan para finalmente terminar su temporada, eligiendo a la Florida como el lugar para su verdadera burbuja.

La NBA, como la mayoría de los estadounidenses, pensó que ya estaríamos en un lugar diferente. Pues lo estamos. Y debido a una reacción débilmente coordinada y fundamentalmente desinformada ante una pandemia global en todo el sur y suroeste de Estados Unidos, una que ignoró las devastadoras lecciones grabadas por Nueva York en la conciencia nacional, así como una lista de las mejores prácticas por parte de funcionarios y expertos en salud pública, es peor.

Sin embargo, todavía hablamos sobre el nuevo año escolar, sobre los juegos de fútbol y los laboratorios de ciencias, como si la educación pública fuera el producto del pensamiento mágico y una liga de béisbol profesional debería estar haciendo el trabajo de salud pública que el gobierno federal aparentemente ha abandonado.

La retrospectiva puede ser, literalmente, una asesina. Estamos en un territorio desconocido, un lugar donde tenemos que reinventar el deporte como un problema social para resolver, uno que no puede ser una distracción de la realidad porque está inmerso en ella, hasta el mentón.

En abril, la Florida planificada por la NBA no incluía registros de un solo día en casos o muertes. En abril, el béisbol estaba considerando a Arizona como su lugar de aterrizaje. Piense en eso por un caluroso minuto, y no en términos de clima.

Por un lado, el deporte no debió haber regresado antes que cualquier otra cosa. Jugar el juego sin espectadores no es una solución: es un indicador de que tal vez no debería suceder, con las lecciones aprendidas en el juego de la Liga de Campeones entre Atalanta y Valencia en febrero, iniciando el brote que acabó con gran parte de Bérgamo, Italia. ¿Por qué habríamos de pensar que si el deporte no es seguro para sus espectadores, podría ser seguro para sus atletas?

Pero hemos pasado el punto de preguntar si el deporte debería estar de regreso: el deporte ha vuelto y hay mucho que aprender de él. En muchos sentidos, el béisbol se siente como el lugar perfecto para probarlo todo, un juego en el que el contacto físico, salvo las ocasionales peleas de despeje de banco, la colisión en el jardín central y la etiqueta dramática en segundo lugar, a menudo es la esencia de la deportividad, ya sea un máximo de cinco para una captura espectacular o el grupo gregario de alegría de salto que saluda a un bateador de jonrones mientras cruza el plato, asegurando que lo que sucede en el campo, al menos simbólicamente, permanezca en el campo.

Pero el covid-19 no es un buen deporte, conoce pocos límites, si es que tiene alguno, y no tiene lealtad a un equipo sobre otro.

El hecho es que, a pesar de los profundos recursos del pasatiempo nacional de Estados Unidos, que financia pruebas constantes y protocolos de aislamiento, los Marlins, un equipo valorado en casi US$ 1.000 millones, no pudieron mantener su lista, una lista que es más pequeña que la clase de estudios sociales de mi hija, segura después de sus primeros tres juegos de esta temporada truncada.

El contagio en la superficie, de acuerdo con los CDC, no debe ser el foco de nuestras prácticas preventivas, algo que está guiando los planes de reapertura de la escuela que involucran plexiglás, días alternos y bolsas «para llevar» de la cafetería. Pero por muy bajo que sea el riesgo, es lo suficientemente bueno como para mantener a los Yankees fuera del club para visitantes en el Citizens Bank Ballpark en Filadelfia porque los Marlins ocuparon el espacio solo 24 horas antes.

¿Y se supone que mi hijo debe sentarse en mi escritorio?

A diferencia del distrito escolar de mi hija (de casi 11.000 estudiantes, aproximadamente 730 empleados y un año escolar de 180 días), la MLB escribió un manual de 113 páginas para delinear una temporada de 60 juegos que involucró a aproximadamente 8.000 personas, con jugadores, a diferencia de la burbuja de la NBA, viviendo en casa y viajando a pesar del hecho de que al menos 19 equipos tuvieron casos positivos antes de que comenzara el nuevo «entrenamiento de primavera». Hicieron esto ignorando que los equipos de Nueva York y Boston tenían escenarios muy diferentes, lugares que trabajaron duro a través de mandatos difíciles para aplanar sus curvas, que los de los Marlins de Miami, los Diamondbacks de Arizona o los Astros de Houston, cuyas bases de fanáticos locales ahora se enfrentan a niveles catastróficos de la pandemia, algo que preocupó tanto al gobierno canadiense, que esencialmente le dijo a los Azulejos que buscaran un nuevo hogar hasta el final de la temporada.

Mientras tanto, a pesar de ser considerada la nación más rica del mundo, las escuelas de Estados Unidos no parecen tener la infraestructura de un equipo de béisbol y, sin embargo, sigue siendo la arena con la que contamos para el cuidado de los niños durante los días de trabajo, para alimentos y servicios sociales y, en los próximos meses, calor y luz. Como concluye la Academia Estadounidense de Pediatría, en su declaración sobre por qué la escuela es mucho más que académica, «la respuesta de nuestra nación al covid-19 ha puesto al descubierto desigualdades y consecuencias para los niños que deben abordarse».

El covid-19 no ha creado fracturas. Les ha puesto el foco de atención. Quizás si financiamos nuestras escuelas como al béisbol, si los maestros obtuvieran contratos como Mike Trout o Mookie Betts o, como mínimo, no tuvieran que pagar sus propios útiles escolares y tableros de anuncios, estarían mejor preparados para trabajar este otoño.

Pero no lo son. Y resulta que incluso con todo lo que tiene, incluido un enfoque de reapertura basado en la evidencia que no involucra esperanzas de que el virus «desaparezca» un día, el béisbol ya tiene problemas, unos que debemos tomar en serio si queremos resolver esto y encontrar una nueva normalidad con la que todos podamos vivir. Entonces, juguemos a la pelota, porque en este momento, los deportes podrían ser los únicos ejemplos nacionales de salud pública que tenemos.