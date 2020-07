No, el «reto aceptado» de las mujeres en Instagram no se originó en Turquía

Noticias CNN

(CNN) — Parecía lo suficientemente inofensivo al principio. Las celebridades, y también mujeres comunes y corrientes, inundaron los muros de Instagram con selfis en blanco y negro y fotos profesionales de ellas mismas con el mensaje #WomenSupportingWomen («MujeresApoyandoAMujeres») y «reto aceptado».

El «reto» era, entonces, el empoderamiento de las mujeres.

Luego llegaron los que criticaron las publicaciones como un acto sin sentido y distractor en un momento en que las causas de justicia social compiten por prevalecer.

Después el «reto» cambió de forma nuevamente. Algunos afirmaron que la campaña había comenzado en Turquía con un noble propósito que se diluyó cuando llegó a Estados Unidos.

Ahora hay otro giro en los acontecimientos.

La tendencia de «reto aceptado» de Instagram ha pasado de ser inofensiva a sorda y viceversa unas cuantas veces esta semana. Pero esto es cierto: no se originó en Turquía como una campaña de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres allí.

LEE: La pandemia afecta más a las mujeres y los gobiernos deben actuar ahora, advierte el FMI

Según Instagram, esta repetición de «reto aceptado», en el que las mujeres comparten fotos en blanco y negro de sí mismas como muestra de apoyo a otras mujeres, comenzó en Brasil.

Cómo comenzó aparentemente

Al principio, las usuarias estadounidenses de Instagram, o al menos la mayoría de las celebridades que participaron, no hicieron referencia a Turquía en los mensajes que acompañaban el «reto». El motivo detrás de las fotos no fue claro de manera inmediata, aunque la mayoría de las usuarias escribió debajo de las fotos la etiqueta #WomenSupportingWomen y mensajes de apoyo para las mujeres que las nominaron.

Luego, usuarias comenzaron a afirmar que la tendencia se creó en Turquía para denunciar los asesinatos de mujeres en el país. Recientemente, el asesinato de la estudiante universitaria de 27 años Pinar Gültekin, por el cual se arrestó a su exnovio, movilizó a cientos de mujeres turcas para protestar contra la violencia hacia las mujeres perpetrada por hombres.

Cómo comenzó realmente

Pero la tendencia actual no parece estar conectada a eso.

La primera publicación relacionada con este «ciclo» de la etiqueta tuvo lugar hace más de una semana, dijo un portavoz de Instagram a CNN. El desafío #WomenSupportingWomen ganó fuerza en Brasil en parte por una publicación del 17 de julio de Ana Paula Padrão, una periodista brasileña.

View this post on Instagram

Desafio aceito, @danicachich ! #womensupportingwomen Foto: @marcus.steinmeyer 👏👏👏

A post shared by Ana Paula Padrão (@anapaulapadraooficial) on Jul 17, 2020 at 7:47pm PDT

Parece que el desafío era el empoderamiento de las mujeres.

La reportera Taylor Lorenz del New York Times fue la primera en confirmar que la tendencia no se creó en Turquía.

Los usuarios de Instagram turcos usaron el hashtag #İstanbulSözleşmesiYaşatır, que se refiere a la Convención de Estambul, el tratado de derechos humanos del Consejo de Europa para prevenir la violencia doméstica contra las mujeres.

Turquía está considerando retirarse de la convención, lo que ha provocado protestas masivas en el país.

Instagram le dijo a CNN que el movimiento turco no parecía estar relacionado con la tendencia más reciente según su análisis. Melek Önder de la plataforma Pararemos el Feminicidio, un grupo turco que rastrea los asesinatos de mujeres en el país, confirmó a CNN que la tendencia se originó en Brasil, no en Turquía.

De cualquier manera, aumenta la conciencia sobre el tema

Incluso si el reto no se originó como una súplica de justicia para las mujeres turcas asesinadas en el país este año, ha generado más conciencia global sobre la violencia contra las mujeres allí.

MIRA: México registra 600.000 llamadas de emergencia de mujeres en los primeros seis meses de 2020

Las preocupaciones por la violencia doméstica han crecido durante la pandemia, cuando se alienta a las parejas a aislarse, lo que podría aumentar las probabilidades de violencia. Estas mismas preocupaciones también afectan a Turquía: en junio, al menos 27 mujeres fueron asesinadas en el país, según la plataforma Pararemos el Femicidio.

Manifestastes protestan este mes en Turquía contra los femicidios en el país. Muchas son integrantes de la plataforma Pararemos el Femicidio.

El grupo comenzó a informar sobre los asesinatos de mujeres después de que el Gobierno turco dejara de contarlos en 2009, informó NPR en 2019.

La plataforma Pararemos el Feminicidio también trabaja para alentar la implementación de la Convención de Estambul, de la que ahora Turquía está considerando retirarse. El acuerdo insta a los países a establecer la igualdad de derechos para las mujeres residentes y promulgar leyes para prevenir la violencia contra ellas.