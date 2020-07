La batalla de salud mental de Kanye West es un llamado de atención para que seamos empáticos

Noticias CNN

ANÁLISIS (CNN) — No te pido que sientas pena por Kanye West.

El rapero/diseñador/provocador puede haberse ganado tantos críticos durante su carrera como seguidores. Pero la salud mental de West, sobre la que ha hablado abiertamente, debe observarse con sensibilidad.

Su reciente entrevista con Forbes sobre algunas publicaciones en Twitter y una conferencia de prensa en la que hizo declaraciones inexactas sobre Harriet Tubman ha despertado la alarma sobre el bienestar actual de West.

Su esposa, Kim Kardashian West, apeló a la sensibilidad del público la semana pasada con una súplica de compasión por su esposo, quien ella reconoció que tiene trastorno bipolar.

«Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que lo tenga, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entenderlo», escribió en una nota publicada en sus historias de Instagram. «Nunca he hablado públicamente acerca de cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora de nuestros hijos y del derecho de Kanye a la privacidad cuando se trata de su salud. Pero hoy siento que debería comentarlo debido al estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental», agregó.

En términos del espectáculo de todo esto, hemos reportado antes estos temas de «Ye». Pero él no es la única celebridad que se ha enfrentado a tales desafíos en esta pecera que es la industria del entretenimiento:

Jenifer Lewis: en una entrevista de 2018 con CNN, la estrella de «Black-ish» habló sobre la reunión de West con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval sobre la que tanto se había informado.

LEE: Kanye West dice que tuvo coronavirus y que ya no apoya a Trump

Lewis reconoció que sabe muy bien cómo se siente vivir con trastorno bipolar bajo la mirada del público.

Fue diagnosticada por primera vez en la década de 1990 y escribió sobre sus luchas contra las enfermedades mentales en sus memorias, «The Mother of Black Hollywood».

Lewis lloró preocupada por West en ese momento.

«Parte del desorden es no querer domar la manía», me dijo. «Cuando estás arriba, estás tan arriba y se siente genial, pero es peligroso. Es muy peligroso», explicó.

Ella y yo discutimos sobre la necesidad de eliminar los estigmas que rodean a las enfermedades mentales, especialmente en la comunidad negra.

«No puedo expresar lo suficiente lo peligrosa que es esta enfermedad», dijo Lewis. «Y es una enfermedad. Las personas necesitan comenzar a tratarla como una enfermedad como hacen con el cáncer, no como algo para señalarlo y de lo que reírse», agregó.

Varias celebridades de Hollywood enfrentan enferemedades de salud mental.

Britney Spears: Muchos han tratado a West como un chiste. Como a otra celebridad cuya salud mental ha vuelto a los titulares.

La hermana menor de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, intervino la semana pasada después de que la cantante Halsey publicara una serie de tuits sobre enfermedades mentales.

«Ahora no es momento de bromas. He dedicado mi carrera a ofrecer educación e información sobre el trastorno bipolar y estoy muy perturbada por lo que estoy viendo», escribió Halsey. «Dejando a un lado las opiniones personales sobre alguien, un episodio maníaco no es una broma. Si no puedes ofrecer comprensión o simpatía, ofrece tu silencio», opinó.

No jokes right now. I have dedicated my career to offering education and insight about bipolar disorder and I’m so disturbed by what I’m seeing. Personal opinions about someone aside, a manic episode isnt a joke. If you can’t offer understanding or sympathy, offer your silence.

— h (@halsey) July 21, 2020

Jamie Lynn Spears dio su perspectiva.

«Si lidias con una enfermedad mental o cuidas a alguien que padece una enfermedad mental, entonces sabes lo importante que es respetar la situación con privacidad para la persona y la familia que trata de proteger a sus seres queridos, sin importar lo que parezca ante el público, y como público debemos aprender a hacer lo mismo», escribió Spears según reportes que daban cuenta de una publicación en Instagram que luego fue eliminada.

Después continuó con una defensa de su hermana mayor, luego de que en un comentario le pidieran que «aclarara las suposiciones» sobre el estado mental de Britney Spears.

«Nunca hablaría solo para aclarar las cosas al público, cuando la persona a la que pertenece (la información) no quiere que eso suceda», escribió Spears. «Prefiero aguantar todo el odio, (que) hablar sobre un asunto personal de otra persona, que quieren mantener en privado», agregó.

Britney Spears ha sido objeto de la prensa sensacionalista por su salud desde 2007, cuando fue hospitalizada para recibir tratamiento de salud mental y a su padre se le otorgó la custodia sobre sus asuntos.

El hashtag #FreeBritney ganó fuerza por aquellos que quieren que esa tutela se termine.

Spears publicó en Instagram el año pasado un mensaje para que sus seguidores supieran que «Todo está bien».

Aun así, la campaña #FreeBritney ha continuado —y este mes se intensificó debido a un asunto legal pendiente sobre la tutela— a medida que su salud es destrozada por el público.

Tamar Braxton: Así fue el caso cuando se reportó que Braxton, quien protagoniza la serie «Braxton Family Values», fue hospitalizada la semana pasada.

«Este es un momento extremadamente difícil para Tamar y su familia mientras navega en luchas profesionales y personales, incluida su batalla contra la depresión», dijo el novio de Braxton, David Adefeso, en un comunicado a People.

«Tamar actualmente está recibiendo la mejor atención médica disponible para abordar esas batallas y fortalecer su salud mental, y su familia y yo permaneceremos a su lado durante el tratamiento», agregó. «La salud mental es un problema común que afecta a 1 de cada 5 estadounidenses», recordó.

Durante este tiempo de pandemia, esos números podrían aumentar ya que muchos de nosotros estamos estresados, ansiosos y preocupados por el futuro.

LEE: OPINIÓN | La mejor manera de cuidar la salud mental durante la pandemia

Aquellos que están bajo la mirada de la opinión pública y enfrentan problemas de salud mental deben despertar nuestra empatía y servir de recordatorio para pedir ayuda si es necesario.

CNN se ha contactado con representantes de las tres celebridades para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuestas.

Para tu fin de semana

Tres cosas para ver:

Hablando de salud mental, «The Weight of Gold» aborda el tema en relación a los atletas olímpicos.

El documental de HBO Sports presenta entrevistas con algunos de la élite del deporte, incluidos Michael Phelps, Sasha Cohen, Gracie Gold y Bode Miller, que hablan sobre la ansiedad y la depresión que conlleva ser atletas exitosos y condecorados.

«The Weight of Gold» debutó en HBO Max el miércoles (HBO es propiedad de la empresa matriz de CNN).

Durante estos tiempos difíciles, a veces el mundo solo necesita un poco más de Oprah Winfrey.

Oprah hace que todo se vea mejor.

Su nuevo programa de Apple TV +, «The Oprah Conversation», se estrena hoy y, según un comunicado de prensa sobre el programa, Oprah liderará «discusiones oportunas e íntimas con los principales periodistas, líderes de opinión y maestros de su oficio de hoy en día».

Parece que el primer episodio será intenso. Winfrey conversará (remotamente) con Ibram X. Kendi, profesor Andrew W. Mellon en Humanidades de la Universidad de Boston, quien hablará con los lectores blancos mientras buscan confrontar sus propias creencias racistas y convertirse en antirracistas.

La reina Beyoncé cumple de nuevo.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter nos está bendiciendo con un nuevo álbum visual.

«Black Is King» está programado para lanzarse en Disney + el viernes y se basa en la música de «The Lion King: The Gift», la banda sonora que seleccionó para el remake de 2019 de «The Lion King» de Disney, que también protagonizó .

Honestamente, ¿hay algo que esta mujer no pueda hacer?

Dos cosas para escuchar:

Vuelve Alanis Morissette.

¿No es irónico que mientras algunos de nosotros anhelamos los 90, Alanis Morissette tenga un nuevo álbum a punto de salir?

Veinticinco años después del lanzamiento de «Jagged Little Pill», Morissette lanzará su noveno álbum de estudio, «Such Pretty Forks in the Road», el viernes.

Parece que podemos prepararnos para una Morissette introspectiva vintage.

«Me encanta la ira», le dijo a Rolling Stone a principios de este mes. «Mueve mundos. Me ayuda a establecer límites y cambiar cosas», afirmó.

Otro pilar de los 90, Brandy, también lanzará un nuevo álbum el viernes.

Su séptimo álbum de estudio en solitario, «B7», ansiosamente esperado, incluye colaboraciones con Chance the Rapper, el cantante Daniel Caesar y la propia hija adolescente de Brandy, Sy’rai.

Una cosa de la que hablar:

Brad Pitt y Jennifer Aniston compartieron un momento en los premios SAG 2020 en enero.

Las nominaciones al Emmy se anunciaron el martes. El espectáculo se llevará a cabo de manera virtual en septiembre debido a la pandemia, por lo que desafortunadamente no tendremos la oportunidad de revivir el momento de «cuando Brad se encontró con Jen» como sucedió en la última temporada de premios, cuando los excónyuges Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron nominados en múltiples eventos.

La pareja ha estado divorciada durante 15 años, pero eso no ha impedido que la gente se fascine con ellos.

Algo para asimilar:

¡Sabes que eres oficialmente viejo cuando el hijo de una Spice Girl se va a casar!

Brooklyn Beckham, el hijo de 21 años de la ex Spice Girl Victoria Beckham y su esposo superestrella David Beckham, le hizo la pregunta recientemente a su novia actriz de 25 años, Nicola Peltz.

Ahora la pareja comparte algunas de las fotos íntimas de su compromiso en las redes sociales.

«No puedo imaginar una vida sin ti, bebé, me haces sentir tan especial y me haces reír todo el tiempo. Siempre te cuidaré y siempre te apoyaré», escribió Beckham en el pie de foto.

Para que quede registrado: su padre y su madre tenían 24 y 25 años, respectivamente, cuando se casaron. (¿Cuáles crees que son las posibilidades de que la Sra. Beckham diseñe el vestido de novia de su futura nuera?).

Vuelva aquí el próximo jueves para conocer los últimos acontecimientos que importan en Hollywood.

