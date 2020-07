Un centro de rehabilitación de Pennsylvania administró a más de 200 pacientes hidroxicloroquina sin aprobación, según el departamento de salud estatal

Noticias CNN

(CNN) — El Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) de Pennsylvania emitió un informe el martes que descubrió que el Centro de Rehabilitación y Bienestar de Brighton en Beaver proporcionó hidroxicloroquina a 205 pacientes sin recibir la aprobación previa del departamento.

El departamento (DOH) dijo en su informe que la hidroxicloroquina no es un medicamento aprobado para prevenir covid-19 y señaló sus posibles efectos secundarios, algunos de los cuales son desconocidos, pero podrían incluir “enfermedad, lesiones permanentes y / o muerte”.

Hidroxicloroquina no ayuda a pacientes con covid-19, encuentra otro estudio

El Departamento de Salud completó su encuesta el 16 de junio, pero los informes no aparecen en su sitio web hasta al menos 41 días después de su fecha de finalización, según el informe.

“Según los documentos del centro, los documentos de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el registro del centro y las entrevistas con el personal, se determinó que el centro no obtuvo la aprobación necesaria del Departamento de Salud de Pennsylvania (PA DOH) antes de administrar un medicamento que no es una práctica generalmente aceptada en la comunidad médica, no es un medicamento actualmente aprobado por la FDA para el tratamiento del virus covid-19 fuera del hospital para un tratamiento de ‘Profilaxis experimental posterior a la exposición’ para 205 de 435 residentes”, dice el informe.

Se descubrió que el centro intentó administrar el medicamento junto con tabletas de zinc, según el informe. El formulario de consentimiento que los residentes aparentemente firmaron para tomar el medicamento identificó el tratamiento como experimental, pero dice que el centro no informó ningún error posible al proporcionar el medicamento o cualquier efecto adverso que los residentes puedan haber experimentado.

CNN ha informado previamente sobre el Centro de Rehabilitación y Bienestar de Brighton, ya que es el tema de una demanda por homicidio culposo presentada a principios de julio. Elizabeth Wiles, una empleada doméstica que fue contratada para trabajar en Brighton, murió el 10 de mayo, aparentemente de covid-19. Su familia alega que el virus “se propagó a través de Brighton sin control, infectando y matando a numerosos residentes y trabajadores en las instalaciones, incluida la difunta demandante Elizabeth Wiles”, según informes anteriores.

Brighton emitió una declaración a CNN con respecto a la demanda diciendo: “La Sra. Wiles no era una empleada de nuestras instalaciones, ni la supervisamos ni establecimos su horario. Además, aún no sabemos si la Sra. Wiles en verdad se contagió de covid-19, mucho menos si ocurrió en nuestras instalaciones”.

El comunicado añade: “En cuanto a las acusaciones infundadas, no toleraremos litigios por calumnias y estamos trabajando con un abogado para determinar la respuesta legal adecuada”. La compañía dijo que “OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) y las Juntas de Compensación de Trabajadores reconocen científicamente que no se puede determinar dónde y cómo exactamente un individuo contrajo este virus”.

El centro Brighton ha tenido uno de los peores brotes de covid-19 entre los centros de atención a largo plazo en Pennsylvania. Al 28 de julio, el centro reportó 332 casos de residentes, 113 casos entre el personal y 73 muertes de residentes, según datos del sitio web del Departamento de Salud.

Para rectificar la situación, el informe determinó que el centro no puede recibir retroactivamente el permiso para la emisión de hidroxicloroquina. Si bien reconoció que el centro ya no proporciona hidroxicloroquina, el Departamento de Salud, sin embargo, auditará el centro para garantizar su cumplimiento.

CNN se ha comunicado con el Centro de Rehabilitación y Bienestar de Brighton para comentar sobre el informe del Departamento de Salud.