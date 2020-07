Muere Malik B., fundador de The Roots, a los 47 años

Noticias CNN

(CNN) — Murió Malik Abdul Basit, un rapero, cantante y miembro fundador de The Roots, según un comunicado publicado en la cuenta de Twitter verificada del grupo. Tenía 47 años.

“Lamentamos informarles del fallecimiento de nuestro querido hermano y miembro de Roots desde hace mucho tiempo, Malik Abdul Basit”, se lee en el comunicado. “Que se lo recuerde por su dedicación al islam y la innovación como uno de los MC más talentosos de todos los tiempos. Le pedimos que respete a su familia en este momento de duelo”.

Un publicista del grupo confirmó la noticia.

No fue informada causa de muerte.

Basit, cuyo nombre artístico era Malik B., formó parte del grupo con sede en Filadelfia desde sus inicios hasta aproximadamente 1999, cuando partió en medio de las tensiones grupales detalladas en la canción “Water” del álbum de The Roots “Phrenology”. Escrita por Tariq “Black Thought” Trotter, la canción habla de las luchas de Basit con la adicción.

Basit continuó produciendo material en solitario y, varios años después de su partida del grupo, también apareció en varias pistas en los álbumes de The Roots.