Lo que hay detrás del reto viral en que las mujeres publican sus fotos en blanco y negro

(CNN) –– Instagram ha sido invadido con imágenes que mujeres, famosas o no, han publicado de sí mismas junto a las palabras “reto aceptado” (“Challenge accepted”, en inglés).

No parece haber muchos incentivos detrás del desafío fotográfico. Y puede deberse al diseño.

Celebridades como Gabrielle Union, Kristen Bell y Kerry Washington han aceptado el “reto”, que parece consistir en publicar una imagen en blanco y negro de sí misma como muestra de empoderamiento femenino. No hay una causa de justicia social obvia aquí, aparte de motivar a las mujeres a compartir fotos de sí mismas donde se sientan seguras.

Funciona así: las mujeres se nominan entre sí para publicar una imagen monocromática que les gusta. Comparten su foto, generalmente con las palabras “reto aceptado” y ella etiqueta #mujeres apoyando mujeres (#womensupportingwomen, en inglés), y luego mencionan a otras mujeres para que publiquen su imagen.

Es una reminiscencia del desafío Dolly Parton, en el cual los usuarios publicaban cuatro imágenes diferentes de sí mismos que usarían como supuestas fotos de perfil para diferentes redes sociales como LinkedIn y Tinder (una imagen “intelectual” para LinkedIn; otra más sensual para Tinder). Dicho desafío funcionó principalmente para que los usuarios publicaran cuatro fotografías halagadoras de sí mismos a la vez.

Ava Duvernay mencionó eso en su publicación de “reto aceptado”. La directora de Selma compartió una sorprendente imagen de su rostro blanco y negro, y escribió que estaba “bastante segura de que esto es solo una buena excusa para publicar fotos”, pero cedió a los deseos de sus amigas.

Otras celebridades interpretaron el desafío como una muestra de sororidad. La actriz nominada al Oscar Taraji P. Henson publicó una selfie y escribió “NO es un reto amar a mis hermanas, sino un regalo y un vínculo que tenemos y que debemos valorar mientras caminemos por esta tierra”.

Los críticos del desafío lo han calificado de ser un gesto vacío que obstruye las redes sociales en medio de la doble crisis de protestas contra el racismo y la pandemia de covid-19. Quienes participaron defienden el reto fotográfico como una forma inofensiva de apoyar a sus amigos y tomar un respiro de esas crisis.

Entonces, otros han tratado de incorporar la justicia racial en sus publicaciones. Después de compartir una imagen de sí misma, Padma Lakshmi, presentadora de “Top Chef” y “Taste the Nation” de Hulu, incluyó cuatro imágenes de mujeres negras asesinadas durante o después de interacciones con la policía, incluidas Breonna Taylor y Sandra Bland, junto con información sobre sus historias y el estado de los agentes involucrados en sus muertes.

Muchas más personas no famosas también publican sus propias fotos de “reto aceptado”: la frase en inglés se ha usado más de 4 millones de veces en Instagram. Pero esas palabras vuelven a aparecer de vez en cuando. Recientemente, usuarios internacionales de Instagram estaban las usaron en la publicación de imágenes para mostrar que se estaban quedando en casa para evitar la propagación del coronavirus.