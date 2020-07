Las nominaciones al Emmy preparan el escenario para una ceremonia virtual impredecible

Noticias CNN

(CNN) — Las nominaciones al Emmy se anunciarán este martes, en un año extraño en el que la televisión rara vez se ha sentido más importante, ofreciendo un escape y una conexión en medio de una pandemia, mientras que el proceso de entrega de premios parece especialmente desafiante.

Buscando sacar lo mejor de una mala situación, la Academia de Televisión planea ofrecer un programa de premios virtual, conducido por Jimmy Kimmel de ABC.

Notablemente, la mayoría de los principales programas de premios que seguirán vendrán luego del 20 de septiembre, incluidos los Globo de Oro y los Oscar, han pospuesto sus presentaciones unos meses, lo que refleja la incertidumbre que rodea el actual ecosistema de premios.

La visualización de la televisión se ha disparado desde que las órdenes de confinamiento en el hogar entraron en vigencia en marzo, lo que llevó a las personas a buscar nuevos programas y maratones de programas viejos. Con tantos otros pasatiempos marginados, la televisión se ha convertido en uno de los pocos productos confiables que la gente puede compartir.

Al mismo tiempo, el acto de la industria del entretenimiento celebrándose puede parecer un poco frívolo e irrelevante frente a tan terribles eventos. Aunque las personas aún buscan distracciones y entretenimiento, no es fácil lograr el tono correcto.

Las transmisiones televisivas de los Premios BET y los Daytime Emmy del mes pasado demostraron que es posible montar presentaciones creíbles bajo el formato virtual, en cada caso produciendo el programa con anticipación; aún así, ese enfoque desinfla algunos de los elementos que tradicionalmente han definido los premios, incluida la espontaneidad que acompaña a un evento totalmente en vivo y la moda de la alfombra roja.

Blue Ivy Carter gana su primer premio BET

Mira las poderosas actuaciones en los Premios BET 1:31

Adam Sharp, gerente y presidente ejecutivo de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, que presenta los Daytime Emmys, dijo que todos están en proceso de aprendizaje. El mes pasado se llevaron a cabo los Daytime Emmy, que incluyó que cada nominado pregrabara un discurso de aceptación del premio.

Durante el fin de semana, la organización presentó más de 100 transmisiones remotas en vivo para sus premios en honor a la programación infantil, de animación y estilo de vida, y aplicará esas lecciones a los Sports Emmys en agosto.

Las dos academias han estado “intercambiando impresiones”, dijo Sharp, y agregó que cuando se trata de producir programas de premios, “el covid-19 no se presta bien a la planificación a largo plazo. Habrá mucha adaptabilidad con miras al futuro”.

Jason Thompson aceptó un premio con su familia durante los Daytime Emmy Awards en junio. (CBS Broadcasting, Inc..)

Para los Emmy de horario estelar podrían surgir temas interesantes más allá de las preocupaciones habituales del rating, como la batalla en curso por el prestigio de premios entre HBO y Netflix, que interrumpió la racha de HBO como la red más nominada en 2018. (HBO y CNN son ambos parte de WarnerMedia.)

Los premios nocturnos de este año poseen un grado de suspenso relativamente alto, sin “Game of Thrones” en la carrera después de batir récords —nombrado mejor drama cuatro de sus ocho temporadas— y con el ganador de 2019 a Mejor comedia, “Fleabag“, también fuera de la competencia.

‘Game of Thrones’, ‘Fleabag’ y ‘Chernobyl’, entre los principales ganadores de los Premios Emmy

“Sucesión” de HBO disfrutó de lo que muchos vieron como una segunda temporada destacada, pero hay mucha competencia dramática, que incluye “Better Call Saul” de AMC, “Pose” de FX y “Ozark” de Netflix y “The Crown”. Entre las nuevas entradas, “The Morning Show” podría hacer algo de ruido, particularmente en el lado de la actuación, para el nuevo servicio Apple TV +.

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en The Morning Show de Apple Tv+.

Entre tanto, algunas de las categorías más competidas podrían estar en la categoría de series limitadas, donde “Watchmen” de HBO, “Mrs. America” de FX, “Little Fires Everywhere” de Hulu y “Unbelievable” de Netflix son considerados competidores fuertes. Los premios también marcan los últimos años de elegibilidad para varias series aclamadas que completaron sus carreras, incluyendo “Modern Family”, “The Good Place”, “Homeland”, “Mr. Robot”, “How to Get Away With Murder”, “Schitt’s Creek” y “Silicon Valley”.

Las incógnitas en la votación podrían ser tan difíciles de leer como el estado de ánimo general de los miembros de la academia en medio de estos tiempos inciertos, en un año que ha evitado los eventos espumosos normalmente asociados con la campaña de Emmy.

Thomas Middleditch, Zach Woods, Martin Starr y Kumail Nanjiani en ‘Silicon Valley’ (Eddy Chen/HBO)

Los premios también serán observados de cerca en términos de representación con respecto a las personas de color, en un momento en que la industria del entretenimiento se une a otras instituciones para tratar de abordar su historial de diversidad e inclusión.

Al igual que la mayoría de los premios, la audiencia de los Emmys han disminuido, incluido un récord de 6,9 millones de espectadores el año pasado, una fuerte disminución de más del 30% de la ceremonia anterior, según los datos de Nielsen.

Eso podría reducir un poco la presión sobre los premios de este año, y cualquier medida provisional que la red anfitriona ABC pueda diseñar. Aunque el viejo adagio que dice que “el show debe continuar” se ha vuelto algo discutible en la era del coronavirus, definitivamente continuará.

Las nominaciones a los premios Emmy se anunciarán el 28 de julio y el programa se transmitirá el 20 de septiembre por ABC.