Un enorme oso negro es visto relajándose en una piscina con una actitud muy de verano

(CNN) — Una mujer en Virginia estaba encantada cuando un gran oso negro decidió tomar una siesta en una piscina para niños que tenía en su patio trasero.

Regina Keller ha tomado fotos de la vida salvaje en su patio trasero durante 12 años.

Su casa es remota y se encuentra en el Bosque Nacional George Washington en Fort Valley, Virginia, por lo que está acostumbrada a una variedad de visitantes peludos, incluidos ciervos, osos, zorros y ardillas.

El 19 de julio la mujer regaba sus flores cuando un gran oso macho entró en su patio.

“Este fue el más grande que he visto este año”, le contó Keller a CNN.

Mientras el oso caminaba, ella lo reconoció y se dio cuenta de que no lo había visto en su patio en dos años.

“Se paseó por el patio trasero … se acercó a la piscina y sumergió su gran pata en el agua … luego se subió y se acostó. Parecía tan contento y renovado”.

Dijo que se retiró a una silla junto a la puerta de su casa solo para observarlo. El oso permaneció en la piscina relajándose y durmiendo una siesta durante aproximadamente una hora antes de que fuera ahuyentado por el sonido de sus nietos que llegaban con sus perros.

“Fue bueno ver y que tenía mi cámara conmigo para capturarlo”, afirmó.

Alisha Ebrahimji de CNN contribuyó a este informe.