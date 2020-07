Muere Regis Philbin, presentador de televisión estadounidense, a los 88 años

Noticias CNN

(CNN) — Falleció el legendario presentador Regis Philbin, según informó su familia este sábado en un comunicado. Tenía 88 años de edad.

“Nos entristece profundamente compartir que nuestro querido Regis Philbin falleció anoche por causas naturales, un mes antes de cumplir 89 años”, expresó el comunicado enviado a CNN el sábado. “Su familia y amigos están siempre agradecidos por el tiempo que pasamos con él, por su calidez, su legendario sentido del humor y su singular habilidad para convertir cada día en algo de lo que valga la pena hablar”.

“Agradecemos a sus seguidores y admiradores por su increíble apoyo durante sus 60 años de carrera y pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida”, indicó el comunicado.

Philbin fue el presentador de numerosos programas de televisión, incluido el programa de entrevistas matutino “Live with Regis and Kathie Lee”, que compartió con Kathie Lee Gifford. Las tareas de coanfitrión fueron asumidas por Kelly Ripa y el programa pasó a llamarse “Live with Regis and Kelly”.

Con los años, Philbin también presentó concursos de Miss América y programas de juegos como “Who wants to be a millionaire” de ABC.

Philbin fue nominado para 37 Daytime Emmy Awards a lo largo de su carrera y ganó seis, y fue galardonado con el Lifetime Achievement Award en 2008. En 2006, Philbin fue incluido en el National Association of Broadcasters Hall of Fame y el Television Academy Hall of Fame.

Philbin ostenta el récord mundial de la mayoría de horas en la televisión estadounidense, según Guinness World Records, con más de 16.700 horas en el aire.

Regis Francis Xavier Philbin nació en Nueva York el 25 de agosto de 1931, hijo de Frank y Florence Philbin. Fue nombrado después de la Regis High School, una escuela jesuita en Manhattan a la que asistió su padre.

Se graduó de la Universidad de Notre Dame en 1953 con un título en sociología antes de pasar a servir en la Marina de EE.UU.

Philbin comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como una página en “The Tonight Show” de NBC. Más tarde fue anfitrión de “The Regis Philbin Show” fuera de San Diego antes de unirse a “The Joey Bishop Show” como compinche de Bishop.

Después de una temporada como presentador de un programa de entrevistas de televisión local de Los Ángeles, Philbin se convirtió en coanfitrión en 1983 de “The Morning Show” en WABC.

Gifford se convirtió en coanfitrión de Philbin en 1985, y en 1988 el programa fue sindicado y renombrado. El dúo continuó presentando juntos hasta el año 2000, momento en el que Philbin presentó el programa solo, luego apodado “Live with Regis”, hasta que se unió a Ripa en 2001. Finalmente abandonó el programa en noviembre de 2011.

Philbin había estado casado desde marzo de 1970 con Joy Philbin, con quien tuvo dos hijos, Jennifer y Joanna.

Un matrimonio anterior con Kay Faylan duró de 1957 a 1968. Philbin tuvo dos hijos con Faylan, Danny y Amy.