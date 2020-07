Nicki Minaj anuncia que está emabarazada

Noticias CNN

(CNN) — Primero vino el amor, luego el matrimonio y pronto vendrá Nicki Minaj con un cochecito de bebé.

La rapera anunció este lunes a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que ella y su esposo, Kenneth Petty, están esperando un hijo.

Minaj publicó una foto en la que se la ve con un traje de dos piezas y una prominente panza de embarazada.

#Preggers 💛

Debajo de la foto se puede leer #Embarazada (#Preggers).

La artista sorprendió a sus seguidores en octubre cuando hizo una publicación sobre su casamiento con Petty, un viejo amigo suyo.

👰🏽🤵🏽😢🙏🏽🎀 Onika Tanya Maraj-Petty 10•21•19

“Onika Tanya Maraj-Petty 10 • 21 • 19”, decía la leyenda debajo de la publicación, en la que aparentemente compartía su nuevo nombre legal y la fecha en que hizo oficial el vínculo con su novio.

El mes pasado habló con la revista People sobre cuánto le gusta la vida de casada.

“Cuando tienes a alguien que se siente como tu alma gemela o alguien que te entiende, simplemente te hace sentir como si estuvieras en la cima del mundo”, dijo Minaj.

Este será el primer hijo de Minaj.