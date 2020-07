La patinadora olímpica Ekaterina Alexandrovskaya muere a los 20 años

Noticias CNN

(CNN) — La patinadora artística Ekaterina Alexandrovskaya, que nació en Rusia pero compitió por Australia en los Juegos Olímpicos de 2018, murió a los 20 años en Moscú, informó el sábado la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés).

“La ISU está conmocionada por la noticia del fallecimiento de Ekaterina”, dijo el presidente de la ISU, Jan Dijkema, en un comunicado publicado en el sitio web de la organización. “Era una patinadora con talento y la comunidad de patinaje artístico la extrañará. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo y lamentamos esta trágica pérdida”.

Hasta el momento se desconocen los detalles de su muerte.

En ese deporte Alexandrovskaya se asoció con Harley Windsor de Australia en 2016.

Windsor publicó una foto de la pareja en Instagram y escribió: “Las palabras no pueden describir cómo me siento en este momento, estoy devastado y profundamente dolido por el triste y repentino fallecimiento de Katia. Lo que logramos como equipo es algo que nunca podré olvidar y que siempre mantendré cerca de mi corazón. Esta noticia es algo para lo que nunca te puedes preparar. Descansa en paz Katia”.

La pareja representó a Australia en una competencia internacional, ganando el título mundial junior en 2017, asegura la ISU.

“Pasaron a hacer historia como los primeros patinadores australianos en ganar un título del Campeonato ISU”, dice el organismo. La pareja ganó el título ISU Junior Grand Prix Final en 2017 y compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018.

Anunciaron el final de su carrera de patinaje como pareja a principios de 2020.

“Debido a problemas de salud, Katia y yo no podemos continuar”, escribió Windsor en Instagram en febrero. “Quiero aprovechar esta oportunidad para desearle a Katia lo mejor en el futuro y una rápida recuperación”.